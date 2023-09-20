Доказательства стопроцентные: почему до сих пор не был выдан ордер на арест Лукашенко

Ситуация вокруг Александра Лукашенко накаляется. Европарламент принял резолюцию, осуждающую режим белорусского диктатора и подчеркивающую, что он стал "соучастником в преступлениях, совершенных Россией" и должен за это ответить.

Однако, несмотря на осуждение действий Лукашенко, в частности, связанных с депортацией украинских детей, он до сих пор не получил ордер на арест от Международного уголовного суда. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко.

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Лукашенко "помогает" в сборе материалов против себя

Команда Народного антикризисного управления в Беларуси подготовила и передала 27 июня в офис прокурора МУС в Гааге материалы по военным преступлениям Лукашенко в связи с депортацией украинских детей.

Мы представили доказательства, 100% подтверждающие причастность Лукашенко к совершению этих преступлений. Кроме того, мы передали эти материалы в Генеральную прокуратуру Украины. Сейчас мы подготовили вторую часть коммуникаций и передаем ее в МУС в Гааге, а также в украинскую прокуратуру,

– отметил Латушко.

В этих материалах к уже известным организациям "Дельфины" и фонду Алексея Талая, добавятся фонд "Патриоты Беларуси", также в них фигурирует Дмитрий Казаков, ответственный за организацию этих преступлений.

Также Народному антикризисному управлению в Беларуси удалось идентифицировать по фотографиям украинских детей и в частности детей-сирот, вывезенных с оккупированных территорий. Их вывозили из 15 городов в 6 лагерей в Белоруссии.

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Нам "помогает" в сборе доказательств режим Лукашенко. Сам белорусский диктатор 27 июня в день, когда мы передавали материалы в МУС, признался, что договорился с Владимиром Путиным. А позже это еще раз подтвердил,

– подчеркнул заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета.

В то же время, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что было вывезено с 2021 года 3,5 тысячи украинских детей. И по его словам, большинство из них – дети-сироты.

Благодарим режим Лукашенко – они нам помогают, когда публично фиксируют совершение этих преступлений,

– подчеркнул Павел Латушко.

Вскоре прокурор в МУС должен рассмотреть все материалы и принять решение относительно дальнейшей судьбы Лукашенко.

Что известно о вывозе украинских детей с оккупированных территорий

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что 386 украинских детей были отданы российским семьям и в отношении их начата или завершается процедура усыновления.

Кроме того, экспертная миссия ОБСЕ признала, что россияне незаконно вывезли значительное количество украинских детей на территорию своей страны "насильственным путем". Среди них есть дети-сироты и дети, вывезенные без сопровождения взрослых.

Кроме того, украинские дети вывозятся на территорию Беларуси. Происходит это с согласия Лукашенко. Среди тех, кто организует незаконную депортацию детей – белорусский паралимпиец Алексей Талай, являющийся генеральным директором российского благотворительного фонда "Поверь в себя". Талай неоднократно приезжал на оккупированные территории Украины и распространял об этом информацию в соцсетях.

МУС в Гааге уже выдал ордер на арест Путина и Марии Львово-Беловой, которая является уполномоченной президента России по правам детей. Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей. Сейчас МУС должен рассмотреть материалы по Лукашенко, и есть большая вероятность, что он тоже получит ордер на арест.