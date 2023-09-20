Доказательства стопроцентные: почему до сих пор не был выдан ордер на арест Лукашенко
Ситуация вокруг Александра Лукашенко накаляется. Европарламент принял резолюцию, осуждающую режим белорусского диктатора и подчеркивающую, что он стал "соучастником в преступлениях, совершенных Россией" и должен за это ответить.
Однако, несмотря на осуждение действий Лукашенко, в частности, связанных с депортацией украинских детей, он до сих пор не получил ордер на арест от Международного уголовного суда. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко.
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Лукашенко "помогает" в сборе материалов против себя
Команда Народного антикризисного управления в Беларуси подготовила и передала 27 июня в офис прокурора МУС в Гааге материалы по военным преступлениям Лукашенко в связи с депортацией украинских детей.
Мы представили доказательства, 100% подтверждающие причастность Лукашенко к совершению этих преступлений. Кроме того, мы передали эти материалы в Генеральную прокуратуру Украины. Сейчас мы подготовили вторую часть коммуникаций и передаем ее в МУС в Гааге, а также в украинскую прокуратуру,
– отметил Латушко.
В этих материалах к уже известным организациям "Дельфины" и фонду Алексея Талая, добавятся фонд "Патриоты Беларуси", также в них фигурирует Дмитрий Казаков, ответственный за организацию этих преступлений.
Также Народному антикризисному управлению в Беларуси удалось идентифицировать по фотографиям украинских детей и в частности детей-сирот, вывезенных с оккупированных территорий. Их вывозили из 15 городов в 6 лагерей в Белоруссии.
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Нам "помогает" в сборе доказательств режим Лукашенко. Сам белорусский диктатор 27 июня в день, когда мы передавали материалы в МУС, признался, что договорился с Владимиром Путиным. А позже это еще раз подтвердил,
– подчеркнул заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета.
В то же время, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что было вывезено с 2021 года 3,5 тысячи украинских детей. И по его словам, большинство из них – дети-сироты.
Благодарим режим Лукашенко – они нам помогают, когда публично фиксируют совершение этих преступлений,
– подчеркнул Павел Латушко.
Вскоре прокурор в МУС должен рассмотреть все материалы и принять решение относительно дальнейшей судьбы Лукашенко.Обратите внимание! Европарламент 13 сентября принял резолюцию, в которой считает белорусского диктатора ответственным за военные преступления, равно как и Владимира Путина и Марию Львову-Белову. Также европейские депутаты призывают МУС выдать международный ордер на арест Лукашенко, такой же как получили Путин и Львова-Белова.
Что известно о вывозе украинских детей с оккупированных территорий
- Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что 386 украинских детей были отданы российским семьям и в отношении их начата или завершается процедура усыновления.
- Кроме того, экспертная миссия ОБСЕ признала, что россияне незаконно вывезли значительное количество украинских детей на территорию своей страны "насильственным путем". Среди них есть дети-сироты и дети, вывезенные без сопровождения взрослых.
- Кроме того, украинские дети вывозятся на территорию Беларуси. Происходит это с согласия Лукашенко. Среди тех, кто организует незаконную депортацию детей – белорусский паралимпиец Алексей Талай, являющийся генеральным директором российского благотворительного фонда "Поверь в себя". Талай неоднократно приезжал на оккупированные территории Украины и распространял об этом информацию в соцсетях.
- МУС в Гааге уже выдал ордер на арест Путина и Марии Львово-Беловой, которая является уполномоченной президента России по правам детей. Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей. Сейчас МУС должен рассмотреть материалы по Лукашенко, и есть большая вероятность, что он тоже получит ордер на арест.