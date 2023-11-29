Доклады военных, работа ПВО и награды: Зеленский приехал в Одесскую область

Владимир Зеленский сообщил, что 29 ноября прибыл в Одесскую область. Там он провел важные совещания по защите региона, обсудив, в частности, вопросы противовоздушной обороны.

Также разговор касался и других вопросов безопасности региона. Президент кроме этого вручил военнослужащим награды.

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Зеленский на Юге

Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября прибыл в Одесскую область с рабочим визитом. В ходе него он провел встречу с военным командованием в регионе.

В частности, он заслушал командующего ОСУВ "Одесса" Андрея Гнатова по поводу общей оперативной ситуации и ведения боевых действий. Президент обсудил взаимодействие с Воздушными силами, работу мобильных огневых групп и предложения по улучшению их эффективности.

Также Зеленский провел разговор с командующим Военно-Морскими силами ВСУ Алексеем Неижпапой. Касался он обстановки в Черном море, зернового коридора и минирования акватории. Также командующий воздушным командованием "Юг" Дмитрий Карпенко рассказал о работе ПВО и потенциале улучшения эффективности с помощью западного вооружения.

Зеленский поговорил с командующими: смотрите видео

Взаимные подарки

Кроме этого, украинский лидер вручил защитникам награды, такие как отличие Президента Украины "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого І и ІІІ степеней.

Во время таких командировок всегда большая честь – встретиться с нашими защитниками. Сегодня пообщался с воинами, защищающими Юг Украины, вручил им государственные награды,

– сообщил Зеленский.

Военные презентовали главе государства настенные часы, сделанные из элементов сбитой российской крылатой авиационной ракеты Х-555.

Президент побеседовал с переселенцами

Кроме этого, президент посетил областной центр помощи переселенцам в Одессе, где поговорил с украинцами, что были вынуждены покинуть свой дом.

Общался с нашими людьми. Очень конкретные вопросы поддержки. Сегодня, в условиях военного времени, обязательно заботиться о тех, кто в этом нуждается,

– написал Зеленский

Он подчеркнул, что приоритетом является защита и восстановление нормальной жизни для каждого и каждой.

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