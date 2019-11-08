Дом в Киеве украсили муралом с Крымом и украинским мальчиком

Киеве на улице Ярославской открыли мурал "Маленький гражданин", посвященный кампании #IBelong от Агентства ООН по делам беженцев. Мурал создали, чтобы привлечь внимание к теме гражданства.

На мурале изображен ребенок, который держит в руках нарисованный паспорт с надписью "Я гражданин". Позади ребенка изображен пейзаж с Ласточкиным гнездом в Крыму.

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"На этом мурале изображен ребенок, который хочет иметь национальность, хочет иметь гражданство", – сказал представитель ООН в Украине Пабло Матеу, сообщает "Укринформ".

Автор муралей, художница Екатерина Рудакова рассказала, что была очень поражена, когда 2 года назад увидела в фейсбуке публикацию, в которой маленький мальчик с Крыма нарисовал себе украинский паспорт.

Когда в этом году я увидела творческую идею сделать такой мурал, осветить проблему безгражданства, я решила не делать печальных заплаканных глаз детей, а хотела чего-то оптимистичного, – что человек мечтает стать гражданином, и его мечты могут воплотиться в жизнь,

– объяснила свою работу художница.



Мурал "Маленький гражданин" в Киеве / Фото Укринформа