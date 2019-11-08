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      Дом в Киеве украсили муралом с Крымом и украинским мальчиком

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      Мурал "Маленький гражданин" в Киеве
      Мурал "Маленький гражданин" в Киеве / Ukrinform.ua

      Киеве на улице Ярославской открыли мурал "Маленький гражданин", посвященный кампании #IBelong от Агентства ООН по делам беженцев. Мурал создали, чтобы привлечь внимание к теме гражданства.

      На мурале изображен ребенок, который держит в руках нарисованный паспорт с надписью "Я гражданин". Позади ребенка изображен пейзаж с Ласточкиным гнездом в Крыму.

       Смотрите также, какой мурал будет украшать ЧАЭС

      "На этом мурале изображен ребенок, который хочет иметь национальность, хочет иметь гражданство", – сказал представитель ООН в Украине Пабло Матеу, сообщает "Укринформ".

      Автор муралей, художница Екатерина Рудакова рассказала, что была очень поражена, когда 2 года назад увидела в фейсбуке публикацию, в которой маленький мальчик с Крыма нарисовал себе украинский паспорт.

      Когда в этом году я увидела творческую идею сделать такой мурал, осветить проблему безгражданства, я решила не делать печальных заплаканных глаз детей, а хотела чего-то оптимистичного, – что человек мечтает стать гражданином, и его мечты могут  воплотиться в жизнь,
      – объяснила свою работу художница.

      Мурал Київ вулиця Ярославська Маленький громадянин Урим паспорт України
      Мурал "Маленький гражданин" в Киеве / Фото Укринформа

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Исскусство ООН Аннексия Крыма Мурал
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