"Страна, на которую никто не нападет": как Трамп видит завершение войны

Дональд Трамп имеет целью завершить войну, его поддерживает Владимир Зеленский, который готов согласовать детали. Для Украины важны реальные гарантии мира, которые может дать президент США, для Америки – участие в этом процессе Европы.

Такое мнение 24 Каналу высказал американский политолог Рамиз Юнус, заметив, что Кремль тем временем может не согласиться на предложение Трампа. Однако Владимир Путин не имеет рычагов влияния на США, а ядерная риторика ни для кого не реальными угрозами.

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Как Трамп видит завершение войны

Американский политолог отметил, что нужно исходить из ситуации, которая есть в России, Европе, Китае и в Украине. То, что Трамп сказал, что Зеленский не ангел, среди политиков ангелов нет. Нравственность в большой политике априори отсутствует, есть только прагматизм.

Президент США наоборот отметил, что войны можно было бы избежать, если бы в то время он был на посту президента. Однако тогда был Джо Байден, который в Женеве сделал огромную ошибку – встретился с Путиным, показав слабость.

Путин думал, что будет как в 2014 году и Запад это проглотит. Он был прав, потому что Запад был готов это проглотить. Что сделал Байден? Предложил Зеленскому самолет. И только благодаря Зеленскому, который не ангел, как он говорит, и благодаря украинскому народу, который показал героизм, уперся рогом – повестка дня изменилась. Ее изменили вы, а не кто-нибудь,

– подчеркнул он.

Относительно вступления Украины в НАТО, есть и альтернативные варианты для нашей страны, по мнению Юнуса. Например, Азербайджан с Турцией имеют двустороннее соглашение, а Израиль, Япония и Южная Корея имеют поддержку от США. Таким образом Украина может иметь гарантии безопасности вне Альянса.

Говорится об американских миротворческих силах на линии разграничения. По словам американского политолога, если американские солдаты в количестве 5 – 10 тысяч человек будут находиться на украинской земле, а в целом миротворческого контингента будет 100 тысяч, этого хватит, чтобы защищать 80% территорий.

Поэтому миротворцы с участием американцев, на остальные 80% территорий – план Маршалла для восстановления, небо закрывается Patriot и появится "страна, на которую уже никто не нападет",

– подчеркнул Юнус.

Важно, чтобы к этому процессу приложили усилия и европейские страны. Поэтому президент США сейчас давит на Европу и хочет, чтобы страны увеличили расходы на оборону до 5%. Генсек НАТО Марк Рютте это поддержал и заявил, что если не будем этого делать, то придется изучать русский язык.

Как заставить Путина согласиться с идеей Трампа

Американский политолог отметил, что Украина и Россия могут согласиться с видением завершения войны Трампа. С Россией же могут возникнуть проблемы. Для этого нужно смотреть на ресурсы, которые есть у Украины и у тех союзников, которые это могут предложить.

Если же посмотреть на ресурсы России и Соединенных Штатов Америки, Кремль не имеет ни ресурсов, ни рычагов влияния на Вашингтон. Единственный щит России – это ядерное оружие. Юнус выразил убеждение, что оно работать против Трампа не будет.

В инаугурационной речи Трампа прозвучало два главных слова: миротворец и объединитель. Поэтому, если он хочет быть миротворцем, он все будет делать для того, чтобы был мир. Пойдет ли Россия на это? А куда она денется, какие она имеет рычаги влияния?,

– сказал он.

Даже российские пропагандисты, которые в свое время любили критиковать Байдена, теперь осторожно высказываются относительно Трампа. Они понимают, что не имеют рычагов влияния.

"Чем они сегодня могут надавить на Трампа? У него нет идеологии, он говорит, что уважает, хорошо относится, что имеет хорошие отношения, исторически выиграли вместе Вторую мировую войну", – отметил американский политолог.

Юнус добавил, что Трамп сейчас рассчитывает на помощь Китая по российско-украинской войне. Пекину это выгодно, потому что он тоже не хочет идти на конфронтацию с США.

Кстати, Зеленский выразил уверенность, что Трамп может принудить Путина к миру. Зато российский диктатор боится, что президент США может поддержать нашу страну.