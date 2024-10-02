Трамп –"пудель" Путина, но Европа имеет рычаги влияния, Тимоти Эш

Лидер республиканцев Дональд Трамп заявил, что любая сделка с Россией, даже по худшему сценарию, была бы лучше текущей ситуации в Украине. Своими действиями Трамп показывает, что он лоялен к российскому диктатору Владимиру Путину.

Такое мнение 24 Канала высказал экономист, советник компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш, заметив, что Европа тем временем закупает оборонную продукцию в США. Она имеет рычаги влияния и в случае победы лидера республиканца и его изменения стратегии по поддержке Украины найдет других поставщиков.

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"Пудель" Путина и европейские рычаги влияния

По мнению экономиста, Трамп мало чего знает об Украине. Он не демонстрирует знаний об аннексии Крыма, российского вторжения на Донбасс и полномасштабного вторжения.

Лидер республиканцев говорит много, его высказывания звучат эффектно, но его высказываниям не хватает содержания.

Трамп – "пудель" Путина. Он будет делать все, что тот ему скажет. Вот такова реальность,

– подчеркнул Эш.

По его словам, Украина должна надеяться, что Трамп не победит на выборах в ноябре 2024 года, поскольку это вызовет беспокойство относительно поддержки США нашей страны в борьбе против российской агрессии.

Экономист рассказал, что Трамп является социопатом и любит дружить с автократами. Ему нравится, когда "плохие парни" хотят пожать ему руку, например, Ким Чен Ын или Путин.

Заметьте! Сенатор Крис Кунс раскритиковал Дональда Трампа за его заявление о "хороших отношениях" с Путиным. Он отметил, что президентом США не должен быть человек, который стремится быть лучшим другом Путина, которого он назвал военным преступником.

Трамп говорит о поддержке Украины, но эти суммы не составляют 200 – 300 миллиардов долларов, как он утверждал. Эш заметил, что это больше похоже на 75 миллиардов евро поддержки.

Европа предоставила Украине больше. Вопрос, что если Трамп выиграет, то действительно ли он прекратит поддержку. Большинство денег от США для Украины там и остаются, а именно идут на закупку американского оружия,

– отметил экономист.

Именно поэтому США "выигрывает" с этой помощи и войны через продажу оружия, как Украине, так и Европе, которую она покупает из-за возможной российской угрозы.

Большинство членов Конгресса поддерживает Украину на двухпартийной основе. Американские политики понимают, что Россия является угрозой для Украины. Эш выразил сомнение, что США захотят в будущем продавать оружие России, ведь это враг. Вероятно, что Европа станет большим рынком для продажи оборонной продукции США.

Европа имеет рычаги влияния и будет иметь их через продажи оружия. Если Трамп откажется от поддержки Украины, то Европа больше не будет там покупать оружие. Европейские запасы оборонной продукции из США, которые они покупают сейчас, являются огромными. Ежегодно заключаются контракты на сотни миллиардов долларов,

– объяснил экономист.

Он добавил, что Европа должна использовать силу и сказать Трампу в будущем, что если США не имеет тех же стратегических интересов, то есть поддержка Украины, тогда Европа построит собственную систему закупки оборонной продукции и будет покупать ее у других поставщиков.

К слову, Трамп неоднократно упрекал Евросоюз, что он оказывает меньше помощи Украине, чем США. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель ответил на такие претензии и заявил, что Европа предоставила Украине более 130 миллиардов евро помощи в военном, экономическом, финансовом и гуманитарном измерениях.