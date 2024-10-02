Таку думку 24 Каналу висловив економіст, радник компанії BlueBay Asset Management Тімоті Еш, зауваживши, що Європа тим часом закуповує оборонну продукцію в США. Вона має важелі впливу і в разі перемоги лідера республіканця та його зміни стратегії щодо підтримки України знайде інших постачальників.

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"Пудель" Путіна та європейські важелі впливу

На думку економіста, Трамп мало чого знає про Україну. Він не демонструє знань щодо анексії Криму, російського вторгнення на Донбас та повномасштабного вторгнення.

Лідер республіканців говорить багато, його висловлювання звучать ефектно, але його висловлюванням бракує змісту.

Трамп – "пудель" Путіна. Він робитиме все, що той йому скаже. Ось такою є реальність,

– наголосив Еш.

За його словами, Україна повинна сподіватись, що Трамп не переможе на виборах в листопаді 2024 року, оскільки це викличе занепокоєння щодо підтримки США нашої країни в боротьбі проти російської агресії.

Економіст розповів, що Трамп є соціопатом і любить дружити з автократами. Йому подобається, коли "погані хлопці" хочуть потиснути йому руку, наприклад, Кім Чен Ин чи Путін.

Зауважте! Сенатор Кріс Кунс розкритикував Дональда Трампа за його заяву про "добрі стосунки" з Путіним. Він наголосив, що президентом США не повинна бути людина, яка прагне бути найкращим другом Путіна, якого він назвав воєнним злочинцем.

Трамп говорить про підтримку України, але ці суми не складають 200 – 300 мільярдів доларів, як він стверджував. Еш зауважив, що це більше схоже на 75 мільярдів євро підтримки.

Європа надала Україні більше. Питання, що якщо Трамп виграє, то чи дійсно він припинить підтримку. Більшість грошей від США для України там і залишаються, а саме йдуть на закупівлю американської зброї,

– зазначив економіст.

Саме тому США "виграє" з цієї допомоги та війни через продаж зброї, як Україні, так і Європі, яку вона купує через можливу російську загрозу.

Більшість членів Конгресу підтримує Україну на двопартійній основі. Американські політики розуміють, що Росія є загрозою для України. Еш висловив сумнів, що США захочуть в майбутньому продавати зброю Росії, адже це ворог. Ймовірно, що Європа стане великим ринком для продажу оборонної продукції США.

Європа має важелі впливу і матиме їх через продажі зброї. Якщо Трамп відмовиться від підтримки України, то Європа більше не буде там купляти зброю. Європейські запаси оборонної продукції з США, які вони купують зараз, є величезними. Щороку укладаються контракти на сотні мільярдів доларів,

– пояснив економіст.

Він додав, що Європа повинна використати силу і сказати Трампу в майбутньому, що якщо США не має тих самих стратегічних інтересів, тобто підтримка України, тоді Європа побудує власну систему закупівлі оборонної продукції і купуватиме її в інших постачальників.

До слова, Трамп неодноразово дорікав Євросоюзу, що він надає менше допомоги Україні, ніж США. Високий представник ЄС Жозеп Боррель відповів на такі претензії та заявив, що Європа надала Україні понад 130 мільярдів євро допомоги у військовому, економічному, фінансовому та гуманітарному вимірах.