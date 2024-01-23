Сотрудничество становится на правильные "рельсы", – Купидура о визите Туска в Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск 22 января прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Результат этого визита – конкретные решения относительно польско-украинского сотрудничества.

Это 24 Каналу заметил общественный деятель и ученый из Польши Ришард Купидура. По его словам, в Польше положительно воспринимают визит Дональда Туска в Украину.

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"Однозначно положительно в Польше воспринимают этот визит. Также есть надежда, что польско-украинское сотрудничество становится на правильные "рельсы", – подчеркнул он.

Конкретные решения

Ришард Купидура отметил, что ранее у Дональда Туска был визит в Брюссель. Его полноценной первой поездкой за границы ЕС стал его визит в Киев. Это важный сигнал.

Также этот визит имеет результаты – конкретные и важные решения. В частности, новый оборонный пакет, который еще остается на стадии разработки, но уже анонсированный премьер-министром Польши. Кроме того, сотрудничество в рамках дорожной инфраструктуры.

Думаю, это тоже имеет значение, что есть попытка перейти от эмоций к конкретной кропотливой ежедневной работе, которая, может, не будет вызывать медийного ажиотажа, но поможет нам избегать таких ситуаций, как недавно на польско-украинской границе,

– сказал общественный деятель.

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