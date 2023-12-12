Понимает угрозу от России: как Украине поможет избрание Туска премьером Польши

Впервые за 8 лет партия "Право и Справедливость" потеряла власть в Польше. Новым главой правительства избрали Дональда Туска, лидера партии "Общественная платформа". Для Украины появляются хорошие перспективы.

Дональд Туск обещал уладить проблемы, которые возникли сейчас между Польшей и Украиной. И у него действительно может это получиться при соответствующей настойчивости. Об этом 24 Каналу рассказал политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк.

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Проблемы наконец-то могут урегулировать

Парламент Польши не утвердил кандидата от партии "Право и справедливость" на должность премьер-министра. Им наконец стал Дональд Туск.

Это очень хорошие перспективы (для Украины – 24 Канал). Еще накануне Дональд Туск сказал, что возьмет под свой контроль это происходящее сейчас на границе и отношения с Украиной в целом. Думаю, в ближайшее время мы получим результаты,

– подчеркнул Александр Антонюк.

За организацией акции протеста на границах с Украиной стоит польская партия "Конфедерация". На границах стоит несколько их руководителей, в том числе Рафал Меклер. Стоит отметить, что у него и нескольких других представителей есть собственная транспортная компания.

Более того, лидер "Конфедерации" Януш Корвин-Микке является антиукраинским политиком и издавна выражал приверженность России. Он был даже во временно оккупированном Крыму, встречаясь с коллаборантом Аксеновым.

"Для правительства Польши сейчас проблема на границе является не только вопросом взаимоотношений с Украиной, но и вопросам безопасности. Ведь можем полностью говорить, что Россия и ее спецслужбы пытаются создать все условия, чтобы в Украине были антипольские настроения и наоборот", – подчеркнул политический консультант.

Для этого Россия использует социальные нарративы, поддерживающие те или иные маргинальные силы.

Угроза для всего ЕС

В конце концов, в Европейской комиссии подчеркнули, что если Польша не будет соблюдать нормы, предусмотренные в ЕС, на нее могут наложить санкции.

Польша, Словакия, Румыния, Венгрия – члены Евросоюза. Если каждая страна будет нарушать декларации и нормативные акты. Это создаст предпосылки для того, чтобы другие страны не соблюдали общие положения. А это приведет к глобально-политическому кризису в ЕС,

– объяснил Антонюк.

Кроме того, весной 2024 года в 27 странах Евросоюза стартуют выборы в Европарламент. Это может еще больше поколебать и без того нелегкую ситуацию. В частности, говорится и о поддержке Украины.

"Россия будет пытаться через эмоциональные акции, популистские лозунги сделать Европейский Союз неполноценным субъектом. Это их стратегия. Дональд Туск понимает это", – заметил военный.

Вообще в Польше должны осознать, что искусственные конфликты, которые сейчас происходят, направлены на то, чтобы Украина не получала экономические выгоды. А соответственно – истощалась ресурсно. Россияне будут делать все для того, чтобы Евросоюз ожидали сложные времена.

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