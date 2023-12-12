Дональд Туск обіцяв владнати проблеми, які зараз виникли між Польщею та Україною. І йому справді може це вдатися за відповідної наполегливості. Про це 24 Каналу розповів політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк.

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Проблеми нарешті можуть врегулювати

Парламент Польщі не затвердив кандидата від партії "Право та справедливість" на посаду прем'єр-міністра країни. Ним зрештою став Дональд Туск.

Це дуже хороші перспективи (для України – 24 Канал). Ще напередодні Дональд Туск сказав, що візьме під свій контроль це те, що відбувається зараз на кордоні та відносини з Україною загалом. Думаю, найближчим часом ми отримаємо результати,

– наголосив Олександр Антонюк.

За організацією акції протесту на кордонах з Україною стоїть польська партія "Конфедерація". На кордонах стоїть кілька їхніх очільників, зокрема Рафал Меклер. Варто зауважити, що він та кілька інших представників мають власну транспортну компанію.

Щобільше, лідер "Конфедерації" Януш Корвін-Мікке є антиукраїнським політиком та здавна висловлював прихильність до Росії. Він був навіть в тимчасово окупованому Криму, зустрічаючись з колаборантом Аксьоновим.

"Для уряду Польщі зараз проблема на кордоні є не лише питанням взаємовідносин з Україною, але й питанням безпеки. Адже можемо стовідсотково говорити, що Росія та її спецслужби намагається створити всі умови, щоб в Україні були антипольські настрої й навпаки", – підкреслив політичний консультант.

Для цього Росія використовує соціальні наративи, які підтримують ті чи інші маргінальні сили.

Загроза для усього ЄС

Зрештою, у Європейській комісії наголосили, що якщо Польща не дотримуватиметься норм, передбачених у ЄС, на неї можуть накласти санкції.

Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина є членами Євросоюзу. Якщо кожна з цих країн порушуватиме декларації та нормативні акти. це створить передумови для того, щоб інші країни не дотримувались загальних положень. А це призведе до глобально-політичної кризи в ЄС,

– пояснив Антонюк.

Крім того, навесні 2024 року у 27 країнах Євросоюзу стартують вибори до Європарламенту. Це може ще більше похитнути і без того нелегку ситуацію. Зокрема, мовиться і про підтримку України.

"Росія намагатиметься через емоційні акції, популістичні гасла зробити Європейський Союз неповноцінним суб'єктом. Це їхня стратегія. Дональд Туск розуміє це", – зауважив військовий.

Назагал у Польщі мають усвідомити, що штучні конфлікти, які зараз відбуваються спрямовані на те, щоб Україна не отримувала економічних зисків. А відповідно – виснажувалась ресурсно. Росіяни робитимуть усе для того, щоб на Євросоюз очікували складні часи.

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