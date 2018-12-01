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      "Донбасс" разгромил "Кременчуг", "Белый Барс" одолел "Динамо": итоги 21 тура УХЛ

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      Итоги 21 тура УХЛ
      Итоги 21 тура УХЛ

      1 декабря состоялся 21 тур Украинской хоккейной лиги, в рамках которого "Донбасс" на собственном поле разгромил "Кременчуг", "Белый Барс" одержал волевую победу над "Динамо", а "Днепр" не оставил шансов "Ледяным Волкам".

      "Динамо" – "Белый Барс" 2:4 (0:0; 2:1; 0:3)

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      До заброшенной шайбы матч проходил на встречных курсах, с обилием борьбы и высокой игрой линии защиты. В середине второго периода дебютную шайбу в составе "Динамо" забросил Руслан Забулонов, который реализовал удаление Ивана Панова.

      Только выйдя из бокса штрафников, в первой же смене тот же Иван Панов восстановил паритет на табло. Правда, на перерыв "барсы" ушли в роли догоняющих – первую шайбу после возвращения в харьковский клуб забросил капитан "Динамо" Владимир Чердак.

      На старте третьего периода "Белый Барс" усилиями Назара Ружникова сравнял счет. Игра, равная как по моментам, так и по счету, длилась до 56-й минуты, когда Сергей Логачев вывел "Белый Барс" вперед. На последних секундах Александр Куликов выпустил еще одного полевого игрока вместо голкипера, но вместо того, чтобы отыграться, хозяева пропустили – Никита Лесников отправил шайбу в пустые ворота.

      2:4 в пользу "Белого Барса", и теперь отрыв белоцерковцев от преследующих их "динамовцев" составляет уже 9 очков.


      "Донбасс" – "Кременчуг" 6:1 (3:0; 1:0; 2:1)

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      Во многом результат встречи определила шайба "Донбасса", заброшенная уже на 19 секунде игры – ее автором стал Вадим Мазур. Несмотря на то, что "Кременчуг" создавал неплохие моменты возле чужих ворот, забросить "горожанам" не удавалось. Дончане еще дважды смогли "расписаться" в воротах Георгия Бояршинова, по шайбе на счету Виталия Ляльки и Виталия Кирющенкова.

      Во втором периоде "Донбасс" сбавил темп, а "Кременчугу" все никак не удавалось открыть счет заброшенной в матче шайбой. В одной из контратак кременчужане пропустили еще раз, когда Андрей Денискин со средней дистанции отправил шайбу в сетку ворот.

      После четвертой пропущенной шайбы место Георгия Бояршинова в воротах занял Никита Гордюшин. Без малого 20 минут прошло, прежде чем дончане смогли "пробить" его – Никита Новиков остался один между кругами вбрасывания, и без помех сделал счет 5:0.

      На 53-й минуте матча дебютную шайбу забросил новичок "Донбасса" Артем Пуголовкин, ранее выступавший в КХЛ и ВХЛ. Однако удержать сухой счет хозяевам не удалось – за семь минут до конца встречи Иван Савченко буквально "расстрелял" Богдана Дьяченко с близкого расстояния, забросив шайбу престижа.

      "Кременчуг" прервал свой победный ход, в свою очередь "Донбасс" довел свою серию уже до 6 побед подряд.


      "Ледяные Волки" – "Днепр" 0:8 (0:2, 0:4, 0:2)

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      Матч команды начали довольно уверенно, и "Ледяные Волки" оказали достойное сопротивление одному из лидеров чемпионата. Однако еще до первого перерыва Артем Целогородцев и Дмитрий Пугачев сделали счет на табло 0:2 в пользу херсонского клуба, чем обеспечили своей команде комфортное игровое преимущество.

      Во втором периоде "Днепр" полностью завладел ситуацией на площадке и не позволял оппоненту организовывать хоть какие-то атаки на ворота Дениса Сурканова. К тому же, за вторую двадцатиминутку херсонцы, усилиями Кирилла Бондаренко, Руслана Ромащенко и Алексея Янишевского, который оформил дубль, сделали счет 0:6 и лишили "Волков" малейшего шанса отыграться.

      За оставшиеся 20 минут встречи команда Дмитрия Пидгурского довела счет до разгромного – в воротах Никиты Глотова, который сменил Виталия Власенко, отличились Никита Макарицкий и Иван Золотухин.

      Таким образом Денис Сурканов записал себе в актив первый "сухарь", а "Днепр", благодаря поражению "Кременчуга", сократил отставание от первого места до 4 очков.

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      Теги: Спорт ХК "Донбасс" ХК "Ледяные Волки" ХК "Днепр" ХК "Белий Барс" МХК "Динамо" Хоккей ХК "Кременчуг"
      Источник: 24 Канал
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