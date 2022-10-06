Под утро начались активные бои в районе Водяного, Первомайского и Каменки

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать населенные пункты Донецкой области. Сейчас ведутся бои в районе Водяного, Первомайского и Каменки.

Об этом 24 каналу сообщили источники в ОВА. Впрочем, обстрелы россиян продолжаются.

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В Донецкой области активные бои

Около 5 часов утра начались активные боевые действия в районе поселка Водяное, сел Первомайское и Каменка. Также зафиксирован утром артобстрел и танковый обстрел села Каменка Очеретинской общины.

Кроме того, в течение ночи были обстрелы города Северск. Также россияне обстреляли село Парасковеевка Соледарской общины. Повреждены два частных дома, пострадавших нет.

В результате интенсивного ночного обстрела позиций и территории Торецкой общины магниевыми кассетами произошло возгорание дома в поселке Курдюмовка. Повреждены несколько частных домов.

Утром были совершены вражеские обстрелы села Дилиевка Константиновской общины. Повреждения получили жилые дома и линия электропередач.

Что происходит на освобожденных территориях

На деоккупированных территориях Святогорской и Лиманской общин приступили к выдаче гуманитарной и материальной помощи, а также выплате пенсий. 5 октября этот процесс был организован в Святогорске, Яровой и Лимане.

Всего за сутки в Донецкой области — 14 погибших и 3 раненых.

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