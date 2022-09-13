"Помогал родственникам в россии": мужчина из Кировоградщины сливал данные о ВСУ

13 сентября 2022 , 14:54
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Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала трех российских агентов, сдавших места дислокации украинских военных оккупантам. Злоумышленников разоблачили в Донецкой и Кировоградской областях.

В Донецкой области двое местных жителей разведывали позиции украинских защитников вблизи Краматорска и Дружковки. Они передавали информацию через анонимные телеграм-каналы.

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Что известно о предателях

Еще один российский агент был задержан в Кропивницком. Он наносил на Google maps координаты маршрутов перемещения украинских войск. Затем мужчина передавал эти данные своим родственникам в россию, которые связывались со спецслужбами страны-агрессора.

Следователи уже сообщили всем трем задержанным о подозрении. Мужчины находятся под стражей.


Мужчины сотрудничали с оккупантами / СБУ


Правоохранители задержали предателей / СБУ


Предатели сдавали позиции ВСУ в телеграм-каналах / СБУ

В Украине ловят предателей: последние новости

  • СБУ задержала еще одного корректировщика в Николаеве. Предателем оказался пенсионер.
  • По материалам СБУ, к 15 годам лишения свободы приговорили украинца, участвовавшего в боевых действиях против подразделений АТО. После начала полномасштабного вторжения он воевал против ВСУ и охранял для оккупантов захваченные мосты в Запорожье.
  • Правоохранители разоблачили агентурную группу, организатором которой была женщина из временно оккупированного Мелитополя. Агенты врага корректировали ракетные удары по Запорожью.
  • СБУ задержала жителя Сумщины, который сотрудничал с фсб россии. В первые дни войны он "провел" в Киевскую область оккупантов, а вместе с ними 128 единиц техники врага.
  • В Херсонской области разоблачили российского агента. Он получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвать часть боекомплекта.
  • В Одессе задержан российский агент, профессионально владевший методами конспирации. Им оказался бывший руководитель криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью МВД Украины.

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Автор: Юлія Гаврилюк