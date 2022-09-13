"Помогал родственникам в россии": мужчина из Кировоградщины сливал данные о ВСУ
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины задержала трех российских агентов, сдавших места дислокации украинских военных оккупантам. Злоумышленников разоблачили в Донецкой и Кировоградской областях.
В Донецкой области двое местных жителей разведывали позиции украинских защитников вблизи Краматорска и Дружковки. Они передавали информацию через анонимные телеграм-каналы.
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Что известно о предателях
Еще один российский агент был задержан в Кропивницком. Он наносил на Google maps координаты маршрутов перемещения украинских войск. Затем мужчина передавал эти данные своим родственникам в россию, которые связывались со спецслужбами страны-агрессора.
Следователи уже сообщили всем трем задержанным о подозрении. Мужчины находятся под стражей.
Мужчины сотрудничали с оккупантами / СБУ
Правоохранители задержали предателей / СБУ
Предатели сдавали позиции ВСУ в телеграм-каналах / СБУ
В Украине ловят предателей: последние новости
- СБУ задержала еще одного корректировщика в Николаеве. Предателем оказался пенсионер.
- По материалам СБУ, к 15 годам лишения свободы приговорили украинца, участвовавшего в боевых действиях против подразделений АТО. После начала полномасштабного вторжения он воевал против ВСУ и охранял для оккупантов захваченные мосты в Запорожье.
- Правоохранители разоблачили агентурную группу, организатором которой была женщина из временно оккупированного Мелитополя. Агенты врага корректировали ракетные удары по Запорожью.
- СБУ задержала жителя Сумщины, который сотрудничал с фсб россии. В первые дни войны он "провел" в Киевскую область оккупантов, а вместе с ними 128 единиц техники врага.
- В Херсонской области разоблачили российского агента. Он получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвать часть боекомплекта.
- В Одессе задержан российский агент, профессионально владевший методами конспирации. Им оказался бывший руководитель криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью МВД Украины.