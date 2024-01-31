Существенно облегчится: нардеп рассказал, как изменят постановку на воинский учет

В Украине планируют ввести электронный кабинет призывника, что значительно облегчит постановку на учет. Это будет не в Дии.

Сейчас такая внутренняя и защищенная система используется только среди военнослужащих ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Можно будет сделать дистанционно

Ярослав Юрчишин отметил, что у каждого военнообязанного будет личный кабинет. Не нужно будет брать справки, что вы, например, куда-то переезжаете, чтобы стать на учет. Это можно будет сделать дистанционно в реестре.

Это существенно облегчит. Не надо будет при каждой смене документов или смене места жительства бежать в ТЦК. То есть все можно будет сделать дистанционно, зайдя со своего мобильного или компьютера, и внести изменения,

– объяснил он.

Возникают вопросы, что будет, если военнообязанный просто не зарегистрируется в системе. Народный депутат отметил, что есть ответственность за избежание мобилизации. Поэтому отговорки, например, "я не смог внести информацию, потому что меня не нашли и не вручили повестку" не сработают.

"Как это будет работать, насколько это будет эффективно, сейчас мы можем только предположить. Сейчас военные, особенно те, которые работают в ТЦК, действительно жалуется на то, что если нет технологии принудительного привода в ТЦК, то найти человека, даже имея информацию, где он, как он, возможности нет. Здесь нужна активная работа", – добавил Юрчишин.

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