Достали таблетки из маминой сумки: на Полтавщине двухлетние дети отравились таблетками

В Миргороде на Полтавщине медики госпитализировали двух девочек, которые отравились таблетками. Скорую вызвала мама, которая увидела полупустую упаковку своих лекарств.

Сейчас девочек забрали домой. Их жизни ничего не угрожает.

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Мама испугалась

Инцидент произошел утром 30 августа. 2-летние девочки-двойняшки достали из маминой сумочки таблетки от гипертонии и съели несколько. Мама детей как только увидела, то сразу вызвали медиков.

Руководитель ювенальной полиции Миргородского районного отделения НП Янина Захода рассказала, что с детьми сейчас все хорошо.

Мама, когда увидела, что дети съели таблетки, испугалась и сразу вызвала медиков. Девочек отвезли в больницу, где сделали промывание. Сейчас они дома,

– сообщила Захода.

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