В России 300 человек подрались из-за очереди в столовой: эпические кадры
Очевидно, Россия – это место, где никому неизвестны человеческие порядки. Собственно, люди в этой стране устроили потасовку из-за того, что не смогли поделить места в очереди в столовую. В этом "массовом беспорядке" приняло участие более 300 человек.
В пятницу, 23 мая, на Ковыктинском месторождении в Иркутской области подрались три сотни человек. Если не знать, что на дворе 2023 год, то можно предположить, что это событие произошло в Советском Союзе, когда действительно за место в очереди могли и не только в морду дать, –информирует 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.
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Подрались не российские граждане
Уточним, что столкновение произошло между гражданами Киргизии и Таджикистана, которые, очевидно, приехали в Россию на заработки. Поводом для потасовки стало то, что кто-то влез в очередь за едой – конфликт не удалось разрешить на месте. Тогда и киргизы пошли в вагончики с таджиками для того, чтобы "разобраться в ситуации".
После столкновений в больницу с травмами головы и ушибами доставили 9 человек – по мнению следователей, именно они принимали самое активное участие в драке,
– написало одно из российских изданий.
Также другое медиа опубликовало информацию о травмах этих девяти человек:
- Маматов А. – рубленые раны головы;
- Черншанбиев Ф. – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга.
- Нормуратов М. – рубленые раны головы;
- Алмазбеков А. – рвано-ушибленная рана брюшной полости;
- Билалов А. – ЗЧМТ, сотрясение мозга;
- Сайдали Б. – многочисленные ушибы на голове;
- Атырбеков Б. – многочисленные ушибы на голове;
- Сафаров Д. – многочисленные ушибы на голове;
- Искандарм М. – многочисленные ушибы на голове.
Драка за места в очереди в России: смотрите видео с росСМИОбратите внимание! Известно, что сейчас в этой ситуации разбираются правоохранительные органы. Кроме того, проинформировано о драке сотрудников иркутского отделения министерства иностранных дел.
Россияне и "курьезы": актуально
Вспомним к этой теме о других курьезных ситуациях, которые случались либо в России, либо с гражданами этой страны.
- В районе Олешек в Херсонской области российские десантники открыли огонь по позициям своих "собратьев". Они думали, что там дислоцируются Вооруженные Силы. Фейковое сообщение подхватили пропагандисты.
- Лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал мятеж, который не продержался дольше суток. Однако его наемникам удалось захватить Ростов-на-Дону. За день, русские сгребли все полки в магазинах города.
- Также некоторые представители враждебного государства, чтобы помешать вагнеровцам, в тот день рыли ямы на дорогах. Уже через несколько часов они вынуждены были их засыпать.