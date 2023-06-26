В России 300 человек подрались из-за очереди в столовой: эпические кадры

Очевидно, Россия – это место, где никому неизвестны человеческие порядки. Собственно, люди в этой стране устроили потасовку из-за того, что не смогли поделить места в очереди в столовую. В этом "массовом беспорядке" приняло участие более 300 человек.

В пятницу, 23 мая, на Ковыктинском месторождении в Иркутской области подрались три сотни человек. Если не знать, что на дворе 2023 год, то можно предположить, что это событие произошло в Советском Союзе, когда действительно за место в очереди могли и не только в морду дать, –информирует 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Подрались не российские граждане

Уточним, что столкновение произошло между гражданами Киргизии и Таджикистана, которые, очевидно, приехали в Россию на заработки. Поводом для потасовки стало то, что кто-то влез в очередь за едой – конфликт не удалось разрешить на месте. Тогда и киргизы пошли в вагончики с таджиками для того, чтобы "разобраться в ситуации".

После столкновений в больницу с травмами головы и ушибами доставили 9 человек – по мнению следователей, именно они принимали самое активное участие в драке,

– написало одно из российских изданий.

Также другое медиа опубликовало информацию о травмах этих девяти человек:

Маматов А. – рубленые раны головы;

Черншанбиев Ф. – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга.

Нормуратов М. – рубленые раны головы;

Алмазбеков А. – рвано-ушибленная рана брюшной полости;

Билалов А. – ЗЧМТ, сотрясение мозга;

Сайдали Б. – многочисленные ушибы на голове;

Атырбеков Б. – многочисленные ушибы на голове;

Сафаров Д. – многочисленные ушибы на голове;

Искандарм М. – многочисленные ушибы на голове.

Драка за места в очереди в России: смотрите видео с росСМИ

Россияне и "курьезы": актуально

Известно, что сейчас в этой ситуации разбираются правоохранительные органы. Кроме того, проинформировано о драке сотрудников иркутского отделения министерства иностранных дел.

Вспомним к этой теме о других курьезных ситуациях, которые случались либо в России, либо с гражданами этой страны.