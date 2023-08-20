Болезненные кадры: как выглядит изнутри драматический театр в Чернигове после ракетного теракта

Российские оккупанты ударили по центру Чернигова, в результате чего пострадал, в частности, драматический театр. Журналисты показали, как он выглядит изнутри после атаки.

В субботу, 19 августа, как раз на Спаса, когда жители Чернигова возвращались домой с освященными яблоками, россияне выпустили ракету. В результате был частично разрушен драмтеатр в центральной части города.

Смотрите также Многие жертвы и разрушенные здания: что известно о кровавом ударе России по Чернигову 19 августа

Черниговский драмтеатр изнутри

Спокойно смотреть на кадры этого театра и извне, и изнутри после ракетного удара невозможно. Трудно поверить в то, что за несколько минут перед попаданием в его здании были люди. Очевидно, они и заподозрить не могли, что врагу пришло в голову совершить еще один террористический акт.

Собственно, на кадрах, которые зафиксировали СМИ изнутри здания театра, можно увидеть миллионы обломков разбитого стекла; кирпич и камни, которые раньше были стенами; покосившуюся люстру, что вот-вот упадет, и людей, которые после пережитого не без боли в глазах пытаются навести хоть какой-то порядок.

Как выглядит драмтеатр в Чернигове после ракетного удара: смотрите видео от "Радио Свобода"

Обратите внимание! По предварительной информации, враг выпустил по Чернигову именно крылатую ракету "Искандер-К". Это воздушная цель наземного забывания и фактически аналог ракеты морского базирования типа "Калибр". Нашей ПВО за все время после начала полномасштабной войны несколько раз удавалось сбивать "Искандер-К".

Что известно о жертвах и пострадавших