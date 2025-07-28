Неизвестный БПЛА возле Вильнюса: где расположен город, какое расстояние до Беларуси и России

Утром в Литве неподалеку от Вильнюса был замечен беспилотник неустановленного типа. На территорию страны он, вероятно, залетел из соседней Беларуси.

По словам представителя Национального центра кризисных ситуаций Дариуса Бути, дрон был замечен на высоте около 200 метров, передает 24 Канал.

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Какое расстояние мог преодолеть неизвестный дрон до Вильнюса?

Беспилотник в Литве зафиксировали около 5 утра 28 июля возле границы с Беларусью. Сейчас его еще ищут. Соответствующие службы проверяют версии относительно возможного падения БПЛА и локаций, где это могло произойти.

Заметим, что Вильнюс – это столица Литвы на юго-востоке страны. Город расположен достаточно близко к государственным границам с Беларусью и Россией. До границы с Беларусью – около 30 километров на юго-восток от Вильнюса. До границы с Россией (Калининградская область) – примерно 170 – 180 километров на запад.

Где расположен Вильнюс: смотрите на карте

Напомним, что не впервые российские беспилотники нарушают воздушное пространство Литвы. Так, 10 июля там зафиксировали падение "Герберы", которая попала на территорию страны из Беларуси.