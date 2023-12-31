Почему в прифронтовой зоне сбивают не все "Шахеды": Свитан назвал главную особенность

Ночью 31 декабря российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Большинство БПЛА летело на прифронтовую территорию.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал ночную атаку 24 Каналу. По его словам, возле линии столкновения свои особенности работы ПВО.

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"Здесь не такая большая проблема от "Шахедов", потому что военнослужащие знают, как от них защищаться. Если "Шахед" не атакует непосредственно объект, то его никто толком и не тронет – и он упадет прямо в поле", – отметил Свитан.

Именно поэтому коэффициент сбития вражеских объектов на прифронтовой территории ниже, чем в тылу. Как известно, в течение ночи 31 декабря всего зафиксировали 49 "Шахедов", из которых уничтожили только 21.

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Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что россияне сместили акцент атак на прифронтовую территорию. Несмотря на дальнобойность дронов, их не жалеют на линию столкновения из-за дефицита ракет.

Учитывая привязанность оккупантов к датам, логично ожидать их ударов в новогоднюю ночь. Поэтому важно сохранять бдительность и быстро сходить в укрытие.

Россияне будут продолжать и в выходные, и в праздничные дни пытаться закошмарить украинское население постоянными атаками,

– убежден Свитан.

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Россияне запустили 49 "Шахедов" из трех направлений – мыса Чауда, района Приморско-Ахтарска и Курской области. Удалось уничтожить 21 дрон.

Под вражеским ударом оказались Киевская и Хмельницкая области. Там возникли пожары на объектах критической инфраструктуры, но обошлось без пострадавших.

Кроме того, было четыре попадания в Харькове. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура в центре города. Информацию о пострадавших устанавливают.