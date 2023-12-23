Куда целили и какие последствия: детали вражеской атаки на Одесчину

Поздним вечером 22 декабря российские оккупанты запустили дроны-камикадзе по Одесчине. Они пытались атаковать портовую, гражданскую и критическую инфраструктуру.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу подробности. По его словам, противовоздушная оборона сработала на 100%.

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"Семь "Шахедов" летело – семь "Шахедов" уничтожены", – констатировал Братчук.

Однако обломки одного из них упали на землю и повлекли за собой взрывную волну. В результате получил повреждения один из корпусов учебного заведения в Одесском районе. Там вылетели стекла.

Пострадали ли люди

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Жители оперативно отреагировали на объявление воздушной тревоги и быстро сошли в укрытие. Именно поэтому никто из них не пострадал.

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Ночью 17 декабря оккупанты запустили "Шахеды" по Одесчине. Украинская ПВО сбила девять дронов, однако один из них упал в жилом квартале и взорвался.

Ночью 14 декабря россияне также запустили "Шахеды" по Одесчине. Сбитые обломки упали на общежитие, в результате чего пострадали 11 человек, среди них трое детей.

К слову, тогда один из сбитых беспилотников снова упал на территории Румынии. В связи с нарушением воздушного пространства страны НАТО, Германия подняла свои истребители Eurofighter.

Ночью 13 декабря Одесчина в очередной раз оказалась под вражеским ударом. Один из сбитых "Шахедов" упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе и вызвал пожар.

К сожалению, так бывает не всегда. Ночью 17 декабря в результате дроновой атаки на Одесчину погиб Дмитрий Иваница – сын известного ученого-микробиолога Владимира Иваницы.