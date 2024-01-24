Дроновые атаки по России: Ступак предположил, какие могут быть последствия от этих ударов

Украина активизировала дроновые атаки по России. Если они продлятся еще несколько месяцев, это может сказаться на фронте.

Об этом 24 Каналу сказал бывший работник СБУ Иван Ступак, комментируя меткие удары украинских дронов по военным объектам страны-агрессора. Как известно, нефтяной терминал российской компании "Новатэк" остановил работу на неопределенный срок после атаки.

Вашему вниманию ПВО в Ленинградской области ставили, чтобы защищаться от НАТО, – ISW

"Это удар по валютной выручке, наполнению российского бюджета. Еще длительный период не будет работать это предприятие – не отгрузят нефть, не найдут деньги, не закупят детали для российского ВПК", – отметил Ступак.

Россияне будут вынуждены оттягивать ПВО с фронта

К слову, появилось видео, где россияне разворачивают комплексы С-300, С-400 вокруг Санкт-Петербурга. Можно предположить, что впоследствии это явление приобретет большие масштабы, что приведет к обнажению фронта с российской стороны.

Если такие удары будут продолжаться, то я думаю, что через два-три месяца мы увидим определенный эффект на фронтах в виде уменьшения плотности российской ПВО,

– констатировал Ступак.

Кроме того, дальнейшие атаки по России повлекут за собой турбулентность для общества, бизнеса, налогов и вообще для всей кремлевской вертикали.

Взрывы в России: последние новости