Дроны, вероятно, атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае
Ночь на 2 мая была для россиян крайне неспокойной. В разных областях России сообщали о дроновую опасность, а в Краснодарском крае БпЛА, вероятно, атаковали НПЗ.
Россияне же традиционно заявляют, что все дроны якобы были сбиты. Также есть информация, что в Смоленской области БпЛА атаковали энергообъект на территории Рославльского района, об этом сообщают российские телеграмм-каналы, передает 24 Канал.
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Атака дронов на Краснодарский край
Неизвестные БпЛА атаковали ночью поселок Афипское в Краснодарском крае. Местные жители рассказали, что слышали 3 взрыва. Первый взрыв над населенным пунктом прогремел в 03:10. Сообщается, что дроны якобы были сбиты на подлете к НПЗ.
Местные рассказали, что слышали звук моторов, а потом увидели яркие вспышки. Также они добавили, что в населенном пункте виднелся столб дыма.
Вероятно, БпЛА летели в сторону НПЗ, который находится в 3 километрах от поселка Афипское – поселок Нефтекачка, где расположен "Афипский НПЗ".
Пока нет информации о пострадавших и разрушениях. Местные власти атаку не комментировали.
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Дроны атаковали энергообъект в Смоленской области
Также сообщают, что БпЛА атаковали энергетическую инфраструктуру в Смоленской области.
По информации от местного губернатора Василия Анохина, атака была на энергообъект Рославского района. Сейчас на месте работают экстренные и правоохранительные службы.
Атаки на российские НПЗ: последние новости
- В ночь на 1 мая дроны ГУР атаковали Рязанский НПЗ. Также под атакой оказался НПЗ в Воронежской области. Известно, что в Рязанской области есть поражения, отмечается, что там есть значительные повреждения. Отметим, что Рязанский НПЗ входит в 5 крупнейших заводов в России.
- Также известно, что дроны СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ на Кубани. По предварительной информации, сразу после ударов, на объектах вспыхнули пожары и эвакуация персонала.
- Немного ранее поступала информация, что дроны СБУ атаковали две нефтебазы в Смоленской области России. По предварительной информации, на них хранилось до 26 тысяч кубометров топлива. В результате атаки на объектах прозвучало несколько мощных взрывов, после чего там начался масштабный пожар и эвакуация персонала.