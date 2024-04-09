Чем интересен атакованный дронами авиацентр под Воронежем: оперативная сводка от Свитана
Беспилотники продолжают наведываться на территорию России. На этот раз они добрались до учебного авиационного центра под Воронежем.
Что находится на территории Борисоглебского авиационного центра, рассказал в сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Атака дронов на авиационный центр под Воронежем
Свитан рассказал, что в российском Борисоглебске Воронежской области в свое время было Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков. Там авиабаза, на которой размещены несколько авиапредприятий, в частности ремонтных.
На этой базе дислоцируются, в том числе и российские самолеты, и ремонтируются,
– заявил летчик-инструктор.
Поэтому, подчеркнул он, это один из военных объектов, и он однозначно будет поражен. Вероятно, это была одна из попыток. И вскоре наша разведка расскажет детали.
Повреждение корабля "Серпухов"
Полковник запаса отметил, что ракетный корабль "Серпухов", который 7 апреля был поврежден в городе Балтийск Калининградской области, из серии "Буян-М". Такого рода корабли мы уже поражали.
По его словам, вероятнее всего, наша разведка работает по всей территории России. И это была работа либо с экипажем, либо непосредственно ударными средствами.
Поскольку разведка сразу доложила о выполнении, очевидно, это была ее работа. То есть, добавил он, произошло спланированное выполнение боевой задачи.
Россия забрасывает авиабомбами Часов Яр
Свитан отметил, что, пока у нас не будет достаточного количества зенитно-ракетных комплексов на линии фронта, россияне будут продолжать уничтожать наши укрепрайоны КАБами или переработанными ФАБами.
Сейчас они пытаются разобрать на молекулы Часов Яр,
– сказал полковник запаса.
По его словам, с данной проблемой мы обращаемся к партнерам, так как сами ее не сможем решить. Потому что очень сложно сбивать планирующую авиабомбу – для этого нужно серьезное количество армейской ПВО.
Он подчеркнул, что у нас сейчас 2 задачи. Во-первых, перехватывать носители, для чего нужны ЗРК с дальностью под 100 километров уровня SAMP/T или Patriot. Во-вторых, нужна разработка дешевого ЗРК с дальностью примерно 15 – 20 километров.
Взрывы в России: последние новости
- 8 апреля российские оккупанты жаловались, что неизвестные беспилотники атаковали Курскую область. Под удар якобы попал бывший спиртовой завод. По словам губернатора Курской области России Романа Старовойта, недалеко от села Гуево Суджанского района произошло возгорание. Пострадавших в результате "атаки" якобы нет.
- Ночь 9 апреля была неспокойной для Воронежа. Местные власти заверили, что якобы удалось сбить беспилотник. Впоследствии в российском минобороны заявили, что над регионом сбили не 1, а 2 беспилотника.
- Удары украинских дронов серьезно вредят российским нефтеперерабатывающим заводам. Как отмечает ISW, из-за этого страна-агрессор вынуждена искать помощи у Казахстана.