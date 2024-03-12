Более 1000 километров от Харькова: где на карте нефтебаза "Лукойл", которую атаковали дроны
Нефтебазу "Лукойл" в Кстово что под Нижним Новгородом Нижегородской области России атаковали дроны. Там вспыхнул пожар.
Нефтебаза расположена почти в 1000 километрах от пограничного села Старая Гута на Сумщине и более чем в 1000 километрах от Харькова, пишет 24 Канал.
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Нефтебазу "Лукойл" атаковали беспилотники
Неизвестные дроны атаковали нефтебазу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в ночь на 12 марта. Беспилотник попал в установки перегонки нефти, после чего вспыхнул масштабный пожар.
Россияне ранее рассказывали, что это один из крупнейших их нефтеперерабатывающих заводов.
Где расположена нефтебаза "Лукойл": смотрите на карте
Кстати, российская нефтебаза, которую атаковали дроны, расположена за Москвой. От нее до Харькова почти 1200 километров, до приграничного села Старая Гута на Сумщине – 994 километра.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин только написал, что объект топливно-энергетического комплекса утром 12 марта атаковали беспилотники. Он не стал искать виновных в атаке, как это часто делают оккупанты.
Дроны атаковали Россию
- Ночь на 12 марта была тревожной для россиян. Российское минобороны о последствиях традиционно молчит, заявив о 25 "уничтоженных и перехваченных" беспилотниках.
- Известно, что дроны в ночь на 12 марта атаковали нефтебазу в Орле. Там вспыхнул резервуар нефтехранилища.
- Кроме того, о атаке беспилотников сообщали также в Курской, Белгородской, Тульской, Московской, Воронежской, Брянской, Лениградской, Нижегородской областях.