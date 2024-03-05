Даже после поражения нефтебазы в Белгородской области: Россию продолжают атаковать дроны

Враг продолжает пожинать последствия войны, которую сам развязал против Украины. Так, в разных областях России в небе фиксируют дроны.

Утро 5 марта началось с атаки беспилотников на нефтебазу в Белгородской области. Однако после этого БПЛА не успокоились: об опасности начали предупреждать жителей Курской и Воронежской областей, – информирует 24 Канал.

Смотрите также Как Шойгу Крынки "зачистил"․ Каковы масштабы потерь россиян на левобережье Херсонщины – документы

Атака дронов на Россию

Как пишут вражеские телеграм-каналы, в Воронежской области около 10:00 объявили об авиационной опасности.

В то же время в соседней Курской области в небе летали дроны. Оккупанты поспешили обвинить в атаке наше государство и заверить в эффективности так называемой "российской ПВО".

Со стороны Украины в город (Курск – 24 Канал) приближаются беспилотники. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки,

– заявил российский губернатор Гусев.

Незадолго до этого, около 09:30, в российском министерстве обороны информировали, что с помощью противовоздушной обороны якобы сбили БПЛА над Курской областью.

Другие проблемы оккупантов