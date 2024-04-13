Дроны СБУ и ГУР работают над захватом преимущества в воздухе: военная сводка от Свитана

Украинские дроны попали в российскую систему загоризонтного слежения. Она расположена в Ковылкино, в Мордовии.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что это подготовка к получению самолетов F-16. Кроме того, беспилотник врезался и в офисное здание "Газпрома".

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Система загоризонтного слежения

Свитан отметил, что система, в которую попал украинский, видела объекты за горизонтом. Это начало борьбы за превосходство в воздухе. Самолеты F-16, которые мы все же в итоге получим, должны чувствовать себя комфортно в воздухе, чтобы их не видели с дальних расстояний.

Это одна из первоочередных задач – уничтожение ПВО ворота и того типа локаторов. Они расположены далеко от линии фронта, они должны располагаться за 1000 километров, потому что могут видеть на расстояние до 3000 километров, зависит от его мощности,

– отметил летчик-инструктор.

Попадание в офис "Газпрома"

Беспилотники атаковали офис "Газпрома" в Белгороде. По словам полковника запаса ВСУ, выполняется задача "потроллить" наших американских друзей. Если нельзя бить по НПЗ, то значит по офисам можно.

"Это военная цель", – подчеркнул военный эксперт.

ПВО в Украине

Как отметил летчик-инструктор, на Западе есть более 100 систем Patriot и несколько десятков SAMP-T/IRIS-T. Их можно забрать с мест хранения и передать Украине. Однако для этого нужно политическое решение, которого наши партнеры принять не могут.

Не хотят, потому что все ждут мирных швейцарских столов. Носимся год с мирными формулами, и все ждут, чем эти мирные формулы закончатся. Пока они закончатся, у нас уже не будет чего этими Patriot защищать. Вопрос надо решать комплексно и просить вооружения и системы ПВО,

– подчеркнул Свитан.

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