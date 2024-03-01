Каждые 20 минут видим взлет, – командир экипажа БПЛА о дронах, которые используют россияне

Украинские военные продолжают создавать эффективное оружие, которое вызывает настоящий ужас у врага. Дрон-бомбер Vampire, который россияне называют "Баба Яга", именно такой.

В то же время россияне также активно используют дроны против украинских сил. Хотя, как рассказал 24 Каналу командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, противник не может похвастаться новыми разработками, в отличие от украинских защитников.

Читайте также Беспилотники никогда не заменят людей на поле боя, – Буданов назвал важный нюанс

Россияне очень боятся

Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" отметил, что на линии обороны, где работает его бригада "Рубеж", самой масштабной проблемой являются российские FPV-коптеры.

Их очень много. Каждые 20 минут видим взлет врага, работают наши системы радиоэлектронной борьбы, которые пытаются их подавить,

– отметил он.

Однако каких-то мощных изменений по использованию новых дронов со стороны россиян по сравнению с тем, что было раньше, сейчас не наблюдается.

Россияне говорят, что создали коптеры с искусственным интеллектом, но это пока преувеличенная информация. Они пытаются играть на уровне ИПСО. Нельзя говорить, что у врага есть какие-то новинки. Однако у нас они однозначно есть,

– подчеркнул Отченаш.

Вскоре Силы обороны будут использовать аналоги российских "Ланцетов". Также имеем высокогабаритные коптеры "Баба Яга", которые сбрасывают на позиции врага большие снаряды.

Мы сбрасывали 60-миллиметровые снаряды с дронов и не могли достаточно разобрать позиции врага. Ночью наша легендарная "Баба Яга" с переделанной противотанковой миной подлетела к определенному блиндажу, сбросила мину и разнесла его в разные стороны,

– отметил военнослужащий.

Андрей Отченаш уверен, что "Баба Яга" – это та универсальная "птичка", которая позволяет уничтожать целые блиндажи, и очень качественно. Поэтому россияне ее очень сильно боятся.

Дроны на службе ВСУ

В Украине создадут Силы беспилотных систем. Этот процесс курирует заместитель Главкома Вадим Сухаревский, который отметил, что вновь созданные подразделения станут мощным кулаком, что будет решать "реальные задачи на поле боя". Он отметил, что целью Сил беспилотных систем будет – встречать на поле боя противника первыми – дронами.

Также в Сухопутных войсках с 26 февраля всех бойцов будут обучать, как противодействовать вражеским дронам, а также научат правильной маскировке в укрытиях и в естественном ландшафте.

Кроме того, во ВСУ планируют производить унифицированные боеприпасы для беспилотников, в том числе и для FPV-дронов. Эти снаряды позволят нашим защитникам эффективнее применять FPV-дроны, чтобы наносить максимальный урон противнику.