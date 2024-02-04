Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" назвал главную проблему на фронте сейчас
Сейчас украинские военные имеют постоянный дефицит беспилотных авиационных комплексов. Поэтому каждый БПЛА они пытаются максимально уберечь.
Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что бойцы максимально осторожно относятся к каждому движению. Он добавил, что россияне тем временем имеют огромное количество дронов.
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"При потере одного коптера они легко могут поднять другой. То есть они не приобретают того опыта как сохранить коптер, потому что у них нет понимания цены этому коптеру", – сказал Отченаш.
Бойцы бригады "Рубеж" НГУ стараются максимально эффективно использовать БПЛА и проводить разведку, корректировку и работу по уничтожению личного состава врага.
Эвакуация благодаря дрону
Кроме того, благодаря беспилотникам украинские военные проводят эвакуационные операции. Обычно они происходят экспромтом. Например, подобную эвакуацию провели в Берховке. Там пришлось показывать эвакуационной группе путь к раненому, ведь с командованием нельзя было общаться из-за того, что максимально глушилась радиосвязь.
Мы находили непосредственно группы эвакуации, непосредственно раненого, и пытались их провести друг к другу, для того, чтобы ускорить саму эвакуацию раненого,
– рассказал командир экипажа БПЛА.
Также был случай, когда в Клещеевке в полной темноте командованию передавали информацию о том, где находится группа и в каком ей направлении надо двигаться. А она, соответственно, передавала информацию личному составу по рации.
"Благодаря коптеру мы спасали жизни военнослужащим. Это лучшее, что мы можем делать коптерами. И это очередной показатель того, что они могут спасать жизни бойцов", – отметил Андрей Отченаш.
Дроны на фронте
- Украинские пограничники атаковали месторасположение оккупантов в Херсонской области. Это они сделали FPV-дроном. Госпогранслужба обнародовала видео момента попадания.
- Российский пехотинец сдался в плен украинскому БПЛА. Захватчик показал жестами, что хочет сдаться. Это произошло после того, как беспилотник сбросил в окоп гранату.
- Россияне все активнее применяют дроны на войне. Однако несмотря на преимущество в количестве, украинские операторы БПЛА более умелые.