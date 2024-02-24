Дроны попали в важные установки: удар по заводу в Липецке организовали СБУ и ГУР, – источники

В городе Липецк в России ночью 24 февраля на Новолипецком металлургическом комбинате вспыхнул мощный пожар. В конце концов стало известно, что это была работа ГУР МО и СБУ.

Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах. Эту операцию удалось осуществить с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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Новолипецкий металлургический комбинат поразило ГУР и СБУ

Как отметили источники, Новолипецкий металлургический комбинат является одним из крупнейших металлургических комбинатов России. В частности, предприятие работает на военно-промышленный комплекс и выполняет большое количество государственных заказов.

Как выглядел пожар на Новолипецком металлургическом комбинате: смотрите видео

Сырье с этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и тому подобное,

– отметили собеседники.

Уже после мощных взрывов на Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация всего персонала завода. Источники издания отметили, что беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа.

Пожар в Новолипецком металлургическом комбинате был операцией ГУР и СБУ: смотрите видео

Поражение этих объектов, по данным источников, приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время.

Примечательно, что владельцем этого металлургического комбината является приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину олигарх – Владимир Лисин. По оценкам издания Forbes этот россиянин входит в тройку самых богатых людей страны-террориста России.

По предварительным данным, на Новолипецком металлургическом комбинате также производили сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.

В России был масштабный пожар в Липецке