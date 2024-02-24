Дроны попали в важные установки: удар по заводу в Липецке организовали СБУ и ГУР, – источники
В городе Липецк в России ночью 24 февраля на Новолипецком металлургическом комбинате вспыхнул мощный пожар. В конце концов стало известно, что это была работа ГУР МО и СБУ.
Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах. Эту операцию удалось осуществить с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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Новолипецкий металлургический комбинат поразило ГУР и СБУ
Как отметили источники, Новолипецкий металлургический комбинат является одним из крупнейших металлургических комбинатов России. В частности, предприятие работает на военно-промышленный комплекс и выполняет большое количество государственных заказов.
Как выглядел пожар на Новолипецком металлургическом комбинате: смотрите видео
Сырье с этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и тому подобное,
– отметили собеседники.
Уже после мощных взрывов на Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация всего персонала завода. Источники издания отметили, что беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа.
Пожар в Новолипецком металлургическом комбинате был операцией ГУР и СБУ: смотрите видео
Поражение этих объектов, по данным источников, приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время.
Примечательно, что владельцем этого металлургического комбината является приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину олигарх – Владимир Лисин. По оценкам издания Forbes этот россиянин входит в тройку самых богатых людей страны-террориста России.
По предварительным данным, на Новолипецком металлургическом комбинате также производили сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.
В России был масштабный пожар в Липецке
- В Липецке ночью 24 февраля вспыхнул мощный пожар на местном заводе. В конце концов стало известно, что огонь охватил крупнейший сталелитейный завод в России – Новолипецкий металлургический комбинат.
- В российских СМИ отмечали, что на заводе вспыхнул открытый склад угля коксохимического цеха, где размещены холодильные установки. Стоит отметить, что само предприятие расположено в сотнях километров от границы с Украиной.
- Кроме Липецкой области взрывы также звучали ночью 24 февраля в ряде других регионов страны-агрессора. Где в России слышали громкие звуки ночью 24 февраля – читайте в материале.