Российские дроны упали на территории Румынии: в Бухаресте заявили о рисках

Во время очередной российской атаки вражеские дроны упали на территории Румынии. В Бухаресте это отрицают, однако заявляют о рисках.

У Румынии и Украины – две разные версии событий. В Киеве заявляют, что при атаке на дунайский порт Измаил российские беспилотники упали и взорвались на территории соседней страны.

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В Румынии признают, что дроны могут упасть на их территории

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева есть фотодоказательства того, что российские беспилотники попали на территорию Румынии во время авиаудара по порту Измаил. Однако власти в Бухаресте опровергают эту информацию.

Конечно, существует риск, потому что то, что там произошло, расположено очень близко к нашим границам. Мы видим, что Россия цинично продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру, не разрешая Украине экспортировать свое зерно. Конечно, существует риск несчастных случаев или инцидентов, но пока этого не произошло,

– заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.

В Министерстве обороны Румынии также сообщили, что ни один российский беспилотник якобы не приземлялся на территории страны.

"Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, которая произошла в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники упали на национальную территорию Румынии", – говорится в сообщении.

Там добавили, что ответственные структуры ведомства в режиме реального времени отслеживают ситуацию, вызванную атаками российских беспилотников на инфраструктуру вблизи украинских портов на Дунае, как минувшей ночью, так и в субботу и воскресенье, 2 и 3 сентября.

"Ни одного раза средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз для национальной территории или территориальных вод Румынии", – говорится в пресс-релизе.

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