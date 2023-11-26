"Попытка массированной атаки": под Москвой и в других областях России заявили о БПЛА
В России заявили об атаке дронов. Враждебное минобороны сообщило, что там сбили более 20 беспилотных летательных аппаратов
Российские местные телеграммы пишут, что в разных областях страны-агрессорки сбивали дроны. Речь идет о Тульской, Калужской, Брянской и Московской области. 24 Канал .
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"Летели на Москву"
В России заявляют, что беспилотники летели в их столицу. Мэр города сообщал, что эти БПЛА удалось сбить. Если верить заявлениям вражеского минобороны, то всего в России сбили 11 дронов над разными регионами. В то же время некоторые беспилотники российская противовоздушная оборона пропустила.
В частности, губернатор Тульской области заявил, что над Тулой сбили два дрона. Один из них попал в многоэтажку.
БпЛА в Туле: смотрите видео
В России также сообщили о пострадавшем. У него травма стопы. Также на месте работали экстренные службы. Жителей эвакуировали из дома.
Местные власти заявляют, что серьезных разрушений нет, одна российская телеграмма-каналы пишут, что повреждения довольно серьезные.
Аэропорты приостанови свою работу
Два московских аэропорта - Внуково и Домодедово - приостановили работу, сообщают российские СМИ.
Самолеты находились в зоне ожидания. В московских аэропортах ввели план "Купол" из-за атаки БпЛА.
Дроны в России: последние новости
- Ночью 15 октября в России заявили об очередной атаке дронов . Там утверждали, что 27 БпЛА пытались нанести удары по территории страны. Все они якобы сбили ПВО. Отмечается, что из 20 "сбитых" БПЛА 18 были поражены над Курской областью, еще два – над Белгородской.
- Ночью 30 августа Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников . Прилеты были зафиксированы в Брянске на заводе, выпускающем детали для ракетных комплексов "Искандер", самолетов и систем ПВО. Местные власти сообщали о поражении административного здания, падении дрона на здание следственного комитета, а также попытку дронов атаковать телебашню.
- В ночь на 26 августа русские пропагандисты заявляли, что Московская область вроде бы " атаковал дрон ". Также заявили, что якобы "успешно" отработала "ПеВеО". Любопытно, что жители жаловались на мощный столб огня. Также известно, что тогда оккупанты снова объявляли план "Ковер". Прием и отправку всех рейсов в столичных аэропортах снова остановили.