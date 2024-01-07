Чем больше дронов, тем меньше мы об этом говорим, – Федоров

Важную роль на фронте играют дроны. В то же время Украина нарастила собственное производство "птичек" и получает западные образцы, однако говорить об этом стали меньше.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона рассказал, что рынок БпЛА развивается и нуждается в дополнительном финансировании. По его словам, сейчас многие компании, военные бригады и другие организации собирают на беспилотники для фронта.

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Меньше рассказывать о поставках дронов

Федоров сказал, что сейчас меньше говорят о том, какие дроны получает Украина.

Чем больше дронов приезжает, тем меньше нам хочется об этом рассказывать,

– сказал он.

Это связано с тем, что постоянно прилетают ракеты по производствам и с тем, что такая информация может быть использована врагом. Глава Минцифры отметил, что у парламента нужно отстоять позицию, что нам нужно больше денег на БПЛА.

В то же время очень многое сейчас зависит от решений, которые примут наши партнеры, от финансовой поддержки, однако рынок дронов активно развивается и важно сделать его в 2024 году еще более эффективным.

Украинские дроны работают на фронте