В Дружковке ракеты попали в детский дом: он почти полностью разрушен
Источник:Павел Кириленко
Российские захватчики в очередной раз атаковали ракетами Дружковку Донецкой области. Оккупанты попали в детский дом.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Однако здание практически полностью разрушено.
Важно Россия обстреляла Славянск, есть погибший: Зеленский показал охваченные огнем авто в городе
Ракетный удар по Дружковке
Как рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, 27 марта ракетному удару подверглась Дружковка. Две ракеты С-300 попали в детский дом и практически полностью его разрушили.
По предварительной информации, жертв и пострадавших в настоящее время нет,
– отметил глава региона.
Последствия ракетного удара в Дружковке / фото Павла Кириленко
Оккупанты ударили ракетами по детскому дому / фото Павла Кириленко
Детский дом почти полностью разрушен / фото Павла Кириленко
Оккупанты ударили и по Славянску
Кириленко рассказал, что в Славянске 27 марта по меньшей мере 1 человек погиб, 25 ранены. Разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов. Захватчики ударили по центру города около 10:30 двумя ракетами С-300.
Кстати, глава нашего государства Владимир Зеленский показал кадры последствий этого ужасного террористического акта. По словам украинского лидера, кроме погибшего есть несколько пострадавших разной степени тяжести. На месте работают все соответствующие службы. В частности, медики оказывают медицинскую помощь и продолжается разбор завалов.
Другие жестокие обстрелы Дружковки
- Ранее оккупанты также нанесли 2 ракетных удара по Дружковке. Одна ракета ударила в самом городе – было известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка.
- На ледовой арене "Альтаир" в Дружковке после ракетного удара возник пожар. Это подтвердил генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко.
- Позже стало известно, что в результате российского ракетного удара по Дружковке Донецкой области погиб один человек, еще один – ранен. Оккупанты атаковали "Искандерами".
- Также известно, что ракеты повредили склад, электромагнитный кран и сторожку. Повреждения получили гостиничный комплекс, автовокзал, церковь, жилой дом.