Масштабное ДТП в Киеве: пьяный водитель протаранил 7 авто и травмировал своих пассажиров

В Киеве ночью нетрезвый мужчина разбил автомобили, которые стояли на парковке. В результате столкновения пострадали пассажиры автомобиля.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на полицию Киева. Происшествие произошло на улице Соломии Крушельницкой.

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ДТП в Киеве во время комендантского часа

Как сообщили в полиции, около 03:00 29 января мужчина сел за руль Volkswagen Passat в нетрезвом состоянии и повез двух пассажиров. Двигаясь по городу мужчина потерял контроль над автомобилем и въехал в припаркованные машины, которые стояли с правой и левой сторон обочины. Повреждения получили 7 авто.

В результате ДТП травмировались 19-летние парень и девушка, которые находились в машине с пьяным водителем. В крови водителя обнаружили 1,16 промилле алкоголя.

Пострадавших доставили в больницу, а 22-летнего водителя задержали полицейские. Нарушителю уже сообщили о подозрении. Его могут посадить в тюрьму на 3 года.

В полиции показали последствия ДТП в столице 29 января / Фото полиции Киева

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