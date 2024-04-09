Сбил насмерть 4-летнего мальчика: на Львовщине 18-летний водитель совершил ужасное ДТП

Вечером 8 апреля в поселке Подбуж Дрогобычского района произошло ужасное ДТП. Водитель "Opel Vectra" наехал на пешехода – 4-летнего мальчика.

Медики пытались спасти ребенка, впрочем, не удалось. Мальчик скончался в карете скорой.

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Что известно о ДТП в поселке Подбуж

В полиции сообщили, что ДТП произошло около 19 часов 8 апреля в поселке Подбуж Дрогобычского района. Предварительно, водитель "Opel Vectra" – 18-летний житель одного из сел района – совершил наезд на 4-летнего пешехода

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и, несмотря на усилия медиков, умер в карете скорой помощи,

– рассказали в полиции.

Добавили, что следователи отдела расследования преступлений совершенных детьми полиции Львовщины начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Речь идет о "Нарушении правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

На Львовщине в результате ДТП погиб ребенок / Фото полиции