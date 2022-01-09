В ДТП в Польше погиб украинец: 29-летний мужчина выехал на встречную полосу

В Польше около городка Страмница Западнопоморского воеводства утром 8 января произошло ДТП, в котором погиб гражданин Украины. Мужчине было 29 лет.

По предварительной информации от польской полиции, украинец ехал на автомобиле Daewoo Matiz. По неустановленным причинам он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Ford.

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Украинец после ДТП некоторое время оставался в живых

ДТП произошло примерно в 8:30 на автодороге №163 местного значения. В результате повреждения получили, как водитель Daewoo, так и водитель Ford.

Прибывшие на место спасатели и медики пытались реанимировать украинца. Более того, им даже удалось восстановить его жизненные функции.

Впоследствии 29-летнего мужчину доставили в больницу. Вскоре после этого полиции сообщили, что он скончался.

Что известно о втором водителе

Водителю Ford – 60 лет. Его госпитализировали при сознании, правда у него была боль в груди.

Пока жизни мужчине ничего не угрожает. Полиция сообщает, что в момент аварии он был трезв.

Правоохранители расследуют все обстоятельства ДТП. Следствие проходит под контролем прокурора.

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Место смертельного ДТП с участием украинца в Польше / Карта Google

Резонансные смерти украинцев за границей

В конце декабря в Словакии нашли мертвым 28-летнего Павла Куропася. Мужчина ездил на заработки в Польшу и странным образом оказался в другой стране. Местные правоохранители заявили, что он якобы покончил с собой. Однако родные эту версию исключают.

Ночью 1 января 2022 года нашли тело убитого украинца уже в Польше. По предварительным данным, мужчину убили. 47-летний украинец праздновал Новый год в компании земляков и иностранцев. Все они – граждане Украины, Белоруссии и Индонезии.

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