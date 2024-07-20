ДТП с украинцами в Польше: пятеро граждан, среди них четверо детей – в критическом состоянии
Источник:МИД
Пятеро украинцев, в том числе четверо детей, находятся в критическом состоянии после ДТП в Польше, которое произошло в районе города Свецко. Все девять пассажиров микроавтобуса госпитализированы.
Около 4 часов утра 20 июля в районе города Свецко в Любушском воеводстве микроавтобус столкнулся с техническим автотранспортом. Сейчас консул Генерального консульства Украины во Вроцлаве направляется на место происшествия.
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Что известно о ДТП с украинцами в Польше
На момент ДТП в автобусе находилось 9 граждан Украины. Всех госпитализировали.
Состояние 5 граждан Украины оценивается как критическое. Среди них 4 детей в возрасте 2, 3, 4 и 15 лет,
– сообщили в Министерстве иностранных дел.
Также отметили, что на место чрезвычайного происшествия направляется консул Генерального консульства Украины во Вроцлаве. Он обеспечит консульское сопровождение. Также посетит медучреждения, в которых находятся пострадавшие украинцы, и будет выяснять обстоятельства аварии.
"Желаем скорейшего выздоровления гражданам Украины. Дело находится на особом контроле Генконсульства Украины во Вроцлаве", – подчеркнула консульский представитель МИД Виктория Ши.