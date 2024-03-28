На Львовщине авто сбило двух 10-летних девочек, которые ехали на самокате: видео смертельного ДТП
Источник:ZAXID.NET
Сегодня в Старом Самборе, что на Львовщине, произошла авария на дороге. Погиб несовершеннолетний ребенок.
Трагедия случилась на трассе Львов – Самбор – Ужгород. Там водитель Hyundai совершил наезд на двух девочек.
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Опасная езда
28 марта на улице Льва Галицкого в Старом Самборе две девушки ехали на самокате по проезжей части дороги, когда их сбило авто. Обоих детей доставили в больницу. Впрочем, несмотря на усилия медиков, одна из пострадавших 2013 года рождения умерла в реанимационном отделении.
Вторая девочка отделалась лишь закрытым переломом руки. Сейчас полиция изучает все обстоятельства аварии.
В сети тем временем появилось видео момента смертельного ДТП. На нем видно, как девочки вдвоем на самокате едут за автомобилем. Затем они решают свернуть налево и для этого выезжают на встречную полосу, по которой движется другой автомобиль.
Трагедия в Старом Самборе: видео Игорь Зинкевич
Кадры с места аварии в Старом Самборе / Фото Львовская мануфактура новостей
Гибель детей в ДТП: последние случаи
- В Черноморске Одесской области под колеса автомобиля попали 7-летняя девочка и ее мама. Как сообщили в полиции, автомобиль Hyundai буксировал сломанный "ВАЗ". Во время движения буксировочный трос оборвался, и водитель "ВАЗа" потерял контроль над авто и выскочил на обочину, где стояла мать с ребенком. Обоих пострадавших госпитализировали. Врачи не смогли спасти девочку.
- На Закарпатье полуторагодовалая девочка выбежала на проезжую часть, где ее сбил грузовик. Известно, что мать малыша на этот момент отвлеклась. Теперь женщину могут наказать за невнимательность.
- В Черкасской области 17-летний подросток совершил наезд на брата с сестрой, которые ехали на велосипеде. 9-летний мальчик скончался на месте, а 11-летнюю девочку госпитализировали.
- Осенью в Польше микроавтобус с украинцами выехал на встречную полосу и врезался в дерево. Погибли две женщины, а также 6-летняя Ева. Ее мама и трехлетний братик получили серьезные ранения.