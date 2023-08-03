Пьяный насмерть сбил военного: закончили расследование аварии с участием судьи Тандыра
Источник:ГБР
ГБР завершило расследование дела судьи Алексея Тандыра. По данным следствия, он сбил на блокпосту в Киеве 23-летнего нацгвардейца.
В Государственном бюро расследований 3 августа сообщили, что они провели 18 экспертиз. Наконец установили, что судья ехал за рулем пьяный.
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Что заявили в ГБР
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении судьи, который за рулем автомобиля вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие на блокпосте в Киеве. В результате ДТП погиб 23-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины,
– заявили в Государственном бюро расследований.
Добавили также, что уже открыли материалы уголовного дела для ознакомления стороне защиты. Как только стороны ознакомятся с материалами, обвинительный акт передадут в суд.
Судья пытался исказить анализы
Следователи ГБР объяснили, что среди 18 проведенных экспертиз были судебно-медицинские, химические, технические и другие.
"Поскольку судья владеет специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, во время отобрания биологических образцов он попытался исказить их содержание с целью утаивания алкогольного опьянения", – заявили в ведомстве.
Несмотря на попытки судьи исказить анализы, выводы судебных экспертиз подтвердили, что в образцах содержался алкоголь. Кроме того, состояние опьянения подтвердили выводы других экспертиз.
Кроме того, следствие с помощью результатов автотехнической, трасологической и технической экспертиз доказало, что водитель машины:
- нарушил правила дорожного движения;
- не соблюдал запреты дорожных знаков;
- значительно превысил скорость на момент столкновения.
Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего,
– подытожили в ГБР.
Если вина по этой статье будет доказана, судье Тандыру грозит до 10 лет лишения свободы.Обратите внимание!
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Заметьте Какое наказание ждет судью Тандыра, сбившего насмерть нацгвардейца?
Кратко о деле Тандыра
- В полночь 26 мая судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр за рулем Lexus сбил нацгвардейца на блокпосте Киева. Трагедия произошла на Берестейском проспекте.
- К сожалению, 23-летний военнослужащий Вадим Бондаренко скончался от травм. У него осталась семья – жена и трое детей. Известно, что речь идет о двух старших детях от первого брака жены и 2-летней дочери.
- Впоследствии оказалось, что судья ехал быстро и был пьян. Советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян объясняла, что Тандыр ехал на скорости, которая была в 5 раз выше заявленной. Речь идет о 100 километрах в час.
- 17 июля Тандыру продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 августа 2023 года. Суд не разрешил вносить залог как альтернативу мере пресечения.