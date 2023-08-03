Пьяный насмерть сбил военного: закончили расследование аварии с участием судьи Тандыра

ГБР завершило расследование дела судьи Алексея Тандыра. По данным следствия, он сбил на блокпосту в Киеве 23-летнего нацгвардейца.

В Государственном бюро расследований 3 августа сообщили, что они провели 18 экспертиз. Наконец установили, что судья ехал за рулем пьяный.

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Что заявили в ГБР

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении судьи, который за рулем автомобиля вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие на блокпосте в Киеве. В результате ДТП погиб 23-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины,

– заявили в Государственном бюро расследований.

Добавили также, что уже открыли материалы уголовного дела для ознакомления стороне защиты. Как только стороны ознакомятся с материалами, обвинительный акт передадут в суд.

Судья пытался исказить анализы

Следователи ГБР объяснили, что среди 18 проведенных экспертиз были судебно-медицинские, химические, технические и другие.

"Поскольку судья владеет специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, во время отобрания биологических образцов он попытался исказить их содержание с целью утаивания алкогольного опьянения", – заявили в ведомстве.

Несмотря на попытки судьи исказить анализы, выводы судебных экспертиз подтвердили, что в образцах содержался алкоголь. Кроме того, состояние опьянения подтвердили выводы других экспертиз.

Кроме того, следствие с помощью результатов автотехнической, трасологической и технической экспертиз доказало, что водитель машины:

нарушил правила дорожного движения;

не соблюдал запреты дорожных знаков;

значительно превысил скорость на момент столкновения.

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего,

– подытожили в ГБР.

Если вина по этой статье будет доказана, судье Тандыру грозит до 10 лет лишения свободы.

Журналистыпровели детальное расследование деятельности Алексея Тандыра. Оказалось, что сам судья закрыл, по меньшей мере, 200 дел об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. Кроме того, брат Тандыра обвиняется в уголовном деле как соучастник коррупционного преступления. Подробнее о работе и секретах Тандыра читайте по ссылке

Эксклюзивное расследование 24 Канала о судье Тандыра: смотрите видео

Заметьте Какое наказание ждет судью Тандыра, сбившего насмерть нацгвардейца?

Кратко о деле Тандыра