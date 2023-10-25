Въехал в людей на остановке общественного транспорта в Киеве: водителю сообщили о подозрении
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киеве 25 октября произошло ДТП, в результате которого два человека получили ранения. По предварительным данным, водитель двигался с превышением скорости.
Утром в столице на улице Большая Васильковская автомобиль Toyota Avensis протаранил общественную остановку. Водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой нанесение пострадавшим телесных повреждений средней тяжести.
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Превысил скорость
По данным следствия, 27-летний водитель Toyota Avensis совершил наезд на двух пешеходов, стоявших на остановке общественного транспорта. Он двигался с превышением допустимой скорости, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.
Известно, что потерпевшие получили травмы средней тяжести. Также проверка на приборе Драгер показала, что нарушитель не находился в состоянии опьянения.
В настоящее время продолжается досудебное расследование и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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