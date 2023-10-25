В Киеве автомобиль протаранил остановку общественного транспорта и сбил двух человек

В центре Киева легковушка вылетела на тротуар и сбила двух прохожих. Полиция начала досудебное расследование по факту нарушения ПДД.

Авария произошла на улице Большая Васильковская с участием авто Toyota Avensis. В полиции рассказали, был ли водитель в нетрезвом состоянии.

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Снес остановку общественного транспорта

Правоохранители рассказывают, что за рулем Toyota Avensis находился 27-летний мужчина. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, снес остановку общественного транспорта и совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести – медики оказали им необходимую помощь.

Водитель прошел проверку на состояние опьянения. Оказалось, что он был трезвым.

Полиция начала изучать обстоятельства ДТП. Она уже открыла уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения. Также правоохранители готовят сообщение о подозрении водителю Toyota Avensis.

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