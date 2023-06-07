Авто вылетело на бешеной скорости на встречную полосу: в центре Киева произошло тройное ДТП

В центре столицы во вторник, 6 июня, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Привела к ней белая легковушка, водитель которой, вероятно, не справился с управлением на оживленной улице.

Произошла авария на бульваре Леси Украинки, на съезде Печерского моста, около 16:00. В сети после этого появились многочисленные фото и видео аварии.

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У одного из автомобилей уничтожена передняя часть до основания

На одном из опубликованных видео видно, как белый автомобиль на бешеной скорости внезапно поворачивает налево, пересекает сплошную двойную линию и вылетает наперерез водителям на встречной полосе. Своим кузовом он и снес другие автомобили.

Момент ДТП попал на камеры: видео

Как сообщила корреспондентка телеканала "Киев", из-за аварии сильно повреждены были автомобили мерседес, рено и шкода. По словам очевидцев, именно за рулем мерседеса была водитель, которая на скорости вызвала ДТП.

При этом спереди черное рено даже невозможно было бы идентифицировать, ведь капот был разбит вдребезги. Однако, к счастью, это не привело к гибели ни водителя автомобиля, ни его пассажира.

На место ДТП сразу же выехали правоохранители и медики. Как сообщают в сети, во время аварии одну из пострадавших зажало в авто.

Последствия ДТП в центре Киева: видео

Травмы получили четыре человека

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что в результате ДТП, предварительно, травмы получили четыре человека. Однако, к счастью, масштабная авария не оборвала ни одной жизни.

На бульваре Леси Украинки около 16:00 произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации, травмы получили четыре человека – все находятся в сознании. Погибших нет. На месте происшествия работают правоохранители,

– рассказали в столичной полиции.

Все причины аварии и ее обстоятельства устанавливают следователи.

Масштабная авария в центре Киева / Фото из телеграм-каналов

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