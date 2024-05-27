В Турции пассажирский автобус попал в масштабное ДТП: есть много погибших и пострадавших
Источник:Али Ерликая
В Турции в воскресенье, 26 мая, в ДТП попал пассажирский автобус. Из-за дождливой погоды он врезался в три других автомобиля, двигавшихся по шоссе.
Автобус следовал по маршруту Диярбакыр – Стамбул. Он столкнулся на шоссе в районе города Енице в провинции Мерсин с 2 легковыми автомобилями и 1 грузовиком.
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В результате аварии погибли 10 человек
По разным данным, в ДТП пострадали от 39 до 40 человек, 9 из них – в тяжелом состоянии. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая также уточнил, что погибли в аварии 10 граждан Турции.
Как отмечают турецкие СМИ, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением. Автобус перевернулся и разрушил стальные ограждения, а затем выехал на встречную полосу и врезался в автомобили.
"Мы ехали из Мерсина в Адану, погода была дождливая. Когда автобус врезался, он перевернулся на правую сторону, и упал на два транспортных средства, к сожалению, были и маленькие дети", – рассказал 41-летний свидетель аварии Мурат Шахин.
Прокуратура начала судебное расследование по аварии.
В Турции произошло смертельное ДТП / Фото NTV
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