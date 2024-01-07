У пассажиров поломаны ноги: на Львовщине перекрывали движение из-за ужасного ДТП

На Львовщине на трассе Киев – Чоп столкнулись два автомобиля. Движение для транспорта полностью перекрывалось.

Уже известно, что движение для машин на автодороге Киев – Чоп возобновили.

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Много пострадавших

Так, во второй половине дня на трассе Киев – Чоп возле села Дидилов в направлении столицы произошло столкновение двух автомобилей. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Как сообщают местные паблики, у пассажиров одного из бусов – поломанные ноги.

Из-за ДТП пришлось перекрывать движение. Сначала в полиции предложили объездные пути:

со стороны населенного пункта Великоселки в направлении Львова через Красное и Жовтанцы.

со стороны Малых Подлесок в направлении Киева движение – через Жовтанцы.

Впоследствии на автодороге устроили реверсное движение, а к 18:00 его полностью восстановили.

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