Думаю, это только начало, – нардеп Мезенцева о санкциях против России и боевиков

После "признания" Россией боевиков с Донбасса, Украину удивила реакция Запада. В частности США, которые обещали адский пакет санкций, ввели ограничения против ОРДЛО.

Однако прошло не так много времени после "признания" Кремлем боевиков из ОРДЛО, чтобы мировые лидеры ввели больше санкций против России. Об этом в эфире 24 канала рассказала Мария Мезенцева, народный депутат партии "Слуга Народа".

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"Я думаю, что это только начало", – добавила Мезенцева.

Санкции против России после "признания" боевиков

, что власть Германии остановила сертификацию "Северного потока-2" . По словам нардепа, такое решение Берлина было молниеносным, этого не ожидали.

Президент США Джо Байден сразу после "признания" Кремлем боевиков из ОРДЛО 21 февраля ввел санкции. Он запретил, в частности, торговлю с "квазиреспубликами".

Также санкции против России уже ввели в Великобритании. Европейский Союз заявил, что планирует уже 22 февраля утвердить санкции против России из-за "признания" боевиков на Донбассе. Ограничения планируют вводить постепенно.

22 февраля Верховная Рада Украины призвала партнеров отключить Россию от SWIFT.

Мезенцева прокомментировала новые санкции против России: смотрите видео

"Признание" Россией боевиков в ОРДЛО: коротко