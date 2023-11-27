Не поедет туда, где есть угроза попадания HIMARS: когда Путин выпускает своего двойника

Владимир Путин впервые с 2021 года выступил на саммите G20, проходившем в онлайн-формате. Однако у аналитиков возникли предположения, что в этот раз на широкую публику выпустили двойника главы Кремля.

Джозеф Байден и Си Цзиньпин проигнорировали встречу "большой двадцатки" предположительно из-за участия в ней Путина или его дублера. По мнению экс-сотрудника КГБ и Службы внешней разведки России Сергея Жирнова, которое он выразил 24 Каналу, Путин отправляет своих двойников преимущественно на встречи в опасные для него места.

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Где настоящий Путин

История о двойниках Путина, предположил он, в основном техническая, потому что не имеет никаких юридических последствий для России. Человек, похожий на главу Кремля от его имени выступает на саммите G20, поэтому мировое сообщество исходит из того, что говорит Путин, и неважно это он сам говорит или его двойник. Последствия от его слов для России будут те же, если бы выступал настоящий Путин.

Однако я не считаю, что провозглашает речи или проводит встречи на международных саммитах двойник Путина,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Куда Путин отправляет своих двойников: смотрите видео

Дублер российского президента отправляется куда-нибудь в Мариуполь, Севастополь, Ростов-на-Дону. Он может прокатиться за рулем машины по Крымскому мосту или отправиться в Дагестан, где его будут обнимать и целовать поклонницы.

Туда едет не Путин, а двойник, считает Жирнов, потому что настоящий Путин отсаживает всех на большое расстояние, а также не отправится в место, где может получить ракету от HIMARS или Storm Shadow.

В то же время оказался очень удачным политический троллинг якобы о "смерти" Путина, который запустил Валерий Соловей. Он навязал Кремлю историю о двойниках Путина, "работающих" вместо "умершего" главы России.

Больше о виртуальном саммите G20, который состоялся 22 ноября

Джозеф Байден и Си Цзиньпин не участвовали во встрече G20. В то же время президент США лично посетил саммит в сентябре в Индии. Кстати, на нем также отсутствовал Си Цзиньпин.

Игнорирование лидера Китая G20 предположительно связано с тем, что председательствует на нем Индия и премьер-министр страны Нарендра Моди. А Китай и Индия имеют взаимные претензии и находятся в состоянии "холодной войны".

Однако Китай все-таки принял участие в виртуальной встрече G20, но не на самом высоком уровне. Страну представлял премьер-министр Ли Цянь.

Относительно Байдена, он проигнорировал эту встречу наверняка из-за выступления на ней Путина. Хотя у президента США был повод отказаться от участия. Накануне, 20 ноября, он отмечал 81-й день рождения и по этому поводу находился в отпуске.