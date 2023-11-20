Бункерный имеет характерный признак: сколько клонов у Путина и как их отличить

Сплетни о двойниках Владимира Путина с меньшей или большей активностью продолжают выныривать в информационном поле. Используя клоны, настоящий президент России, возможно, пытается обезопаситься.

Кандидат психологических наук Дмитрий Попов рассказал 24 Каналу, что оригинальный Путин в последний раз появлялся в начале сентября на встрече с Реджепом Эрдоганом. Поскольку после этого его не видели, сплетни о смерти диктатора могут оказаться правдой.

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Настоящий Путин следит за здоровьем

К характерным признакам российского президента относится стремление дистанцироваться даже от ближайшего окружения. Таким способом Путин пытается максимально уберечься от каких-то заражений.

Поэтому Путин, который идет в толпу и со всеми обнимается, им не является.

Я уверен на 99%, что во время парада 9 мая был двойник. И это не только антропометрические данные лица, но и его поведение. <...> Он общался очень близко с почти ветеранами – расстояние измерялось в сантиметрах,

– отметил Попов.

Один из двойников Путина родом из Беларуси

Два года назад пропал судья из Гродно. Попов считает, что он стал одним из двойников российского президента.

Он действительно похож на Путина, но нуждался в некоторых пластических операциях. Теперь я считаю, что с высокой долей вероятности именно этот гродненский судья является мариупольским вариантом,

– предположил кандидат психологических наук.

Этот вариант отличается от других тем, что пренебрегает какими-либо мерами безопасности как президент России. К примеру, его сажают в вертолет Ми-8, который в прифронтовой зоне является хорошей мишенью.

К слову, именно этот клон, которого Попов называет "путешественником", ездил в Дагестан.

Сколько двойников у Путина

"Японцы и искусственный интеллект утверждают, что их только двое. Я до последнего времени наблюдал троих, гродненский "путешественник" – четвертый", – констатировал Попов.

То есть, есть оригинал российского президента и еще четыре его клона.

Попов о двойниках Путина: смотрите видео 24 Канала

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