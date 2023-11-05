Третье подтверждение, – экс-работник КГБ объяснил заявление Пескова о двойниках Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков после новостей о "смерти" Владимира Путина в очередной раз опроверг, что вместо российского президента на публике появляются его двойники. Он подчеркнул, что Путин якобы не пользуется услугами дублеров.

Экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал 24 Каналу, что сообщение Пескова является важнейшим за последние 10 дней.

К теме В Кремле ищут замену Путину: Newsweek узнал имена возможных кандидатов

Стоит ли верить Пескову

После вброса о "смерти Путина" Дмитрий Песков не оставляет тему двойников российского президента.

Это третье подтверждение и второе лично Песковым. Потому что одно подтверждение было через росСМИ – не сам спикер Путина об этом говорил. В анонсированную "смерть" Путина мне очень хотелось поверить, однако у меня были большие сомнения,

– отметил экс-работник КГБ.

Поскольку Песков в третий раз говорит об этом (третий – где факто, а второй – лично), заметил Жирнов, и так долго объясняет, что у Путина якобы нет двойников, есть все основания склоняться к версии "Генерала СВР" Соловье по поводу настоящей смерти Путина.

Почему Дмитрий Песков поднимает тему двойников Путина: смотрите видео

"С Песковым очень просто: если он говорит "нет", это означает "да". Если он говорит, что есть "один Путин", это значит, что на самом деле их 25. И если Песков говорит, что у Путина нет двойников, значит, он их имеет. Поэтому это очень важная новость", – объяснил Сергей Жирнов.

Что известно о двойниках Путина

Дмитрий Песков 4 ноября отреагировал на информацию о двойниках Путина. Он отметил, что, мол, в телеграм-каналах пишут, "сколько двойников" у президента России. По его словам, "сейчас эксперты полагают, их три или четыре". Однако Песков подчеркнул, что "Путин у нас один"

Ранее, 24 октября, комментируя информацию о "смерти" Путина российскому СМИ, Песков заявил, что сообщение о двойниках Путина являются "абсурдными информационными "утками". Он добавил, что у главы Кремля "нет двойников", и ничего, кроме "улыбки", эти сообщения не вызывают.

Также тему двойников Путина его спикер комментировал в апреле. Тогда он называл такую информацию "ложью", отметив, что глава Кремля "мега-активен", и не подтвердил сообщение, что Путин "сидит в бункере", а вместо него работают "многие двойники".