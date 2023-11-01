Не видно ничего: на фоне тревоги с Крымского моста валит густой дым

Крымские паблики публикуют видео, на котором Керченский мост окутал густой дым. Соответствующий ролик появился на фоне воздушной тревоги, которая уже несколько часов раздается на полуострове.

Оккупанты пишут, что какие-то ракеты массово летят в сторону временно оккупированного полуострова. Они заявили, что якобы применили дымовую завесу, чтобы попытаться уберечь драгоценный мост.

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Опять какие-то события в Крыму

Около 9:50 на Крымском полуострове объявили воздушную тревогу в связи с угрозой ударов ракет. Пропагандистские паблики пишут об активности украинской авиации, которая является носителем Storm Shadow/SCALP.

Россияне также уже стандартно перекрыли Керченский мост. Оккупанты публикуют видео дыма, который валит с незаконной застройки. Неизвестно точно, что произошло, однако пропагандисты сообщают две версии: дымовая завеса или "учения" во время тревоги. Сообщается, что якобы дымовую завесу применили и в Севастопольской бухте.

Очевидцы пишут, что слышали работу ПВО. Крымские паблики заявляют, якобы запущенные ракеты не долетели до полуострова. Однако позже гауляйтер Севастополя написал, что российские военные ведут огонь по многим ракетам в разных регионах полуострова. Он советовал местным перейти в укрытие.

Дым валит с Крымского моста: смотрите видео

Судьба Керченского мост