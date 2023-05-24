В ВСУ прокомментировали задымление на Крымском мосту
Над Крымским мостом был замечен дым. Оккупационные власти поспешили заявить, что якобы закрыли движение на мосту из-за "учений".
Оккупационные власти не уточнили, какие именно "учения" проходят на мосту. Информацию 24 Каналу прокомментировала руководительница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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"Даже если это учения, то мы знаем, чему их нужно научить", – заявила спикер.
Что произошло на Крымском мосту
В среду, 24 мая, в сети начали распространять фото и видео, где видно, как дымит Крымский мост. Конечно, российские оккупанты начали доказывать, что закрыли движение на мосту, потому что проводят "учения". Чему "обучались" захватчики – не уточнили.
Гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заверил, что движение на мосту возобновят через несколько часов. Впоследствии российские телеграм-каналы написали, что движение через Крымский мост возобновили в 11 часов.
Задымление на Крымском мосту: смотрите видео
Как дымел Крымский мост: смотрите видео
Дым на Крымском мосту / Фото: российские телеграм-каналы
Задымление на Крымском мосту было видно из домов / Фото: российские телеграм-каналы
Последние новости Крыма
- С утра 24 мая россияне в Крыму жаловались на атаку дронов. Они ныли, что якобы дронами били по кораблю-разведчику "Иван Хурс". По имеющейся информации, атака, если она вообще была, произошла в 05:30 по киевскому времени. Пропагандистские СМИ говорят, что морякам "удалось успешно отбить атаку, корабль повреждений не получил".
- Около 19:50 22 мая во временно оккупированном Севастополе услышали громкие взрывы. По предварительной информации, стреляли, вероятно, над Севастопольской бухтой. Однако позже в России традиционно сказали, что "ничего не произошло" и в городе "все спокойно".
- Также в Симферополе частично произошел блэкаут. 21 мая россияне очень паниковали, потому что остались без света. Местные жители сообщали в соцсетях, что видели две яркие вспышки в небе и слышали взрывы. По информации предприятия "Крымэнерго", блэкаут начался в 22:49.