Джанкойский салют или Восстание машин: почему оккупированный Крым никогда не будет спать спокойно

Введение режима чрезвычайной ситуации в оккупированном россиянами Джанкое – абсолютно бессильная реакция на произошедший вечером 20 марта инцидент. Во-первых, по всему Крыму де-факто действует военное положение. Во-вторых, имитацией решительных действий захватчики отнюдь не вернут покой жителям полуострова.

Конечно, Дмитрий Медведев, Сергей Аксенов, Сергей Шойгу и даже лично Владимир Путин могут сколько угодно рассказывать о том, как "Россия полностью контролирует ситуацию в Крыму", но реальность для оккупантов слишком жестока. Доставка "хлопка" в Джанкой навсегда войдет в историю как один из инцидентов, окончательно показавших неотвратимость деоккупации полуострова, как и ракетная атака по аэропорту в Новофедоровке, а также взрыв на мосту через Керченский пролив. Почему Крым никогда не будет спать спокойно – читайте в материале 24 Канала.

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Хотя на первый взгляд и кажется, что в Джанкое произошла просто очередная атака беспилотниками, на самом деле ситуация для оккупантов гораздо серьезнее. Вечером 20 марта 2023 года крымчане узнали мощь крылатых ракет "Калибр", а также еще и "познакомились" с "Шахидами".

Восстание машин. Иранская версия

Кто запустил беспилотники по военным объектам в Джанкое, догадаться крайне трудно и даже невозможно. По словам руководителя аналитического отдела фонда "Вернись живым" Антона Муравейника, вполне вероятно, что объекты железнодорожной станции были повреждены в результате мести иранских инструкторов.



Антон Муравейник о хлопке в Крыму / Скриншот с твиттера

Версию с "Шахидами" рассматривают и другие эксперты, отмечающие, что она выглядит абсолютно реалистичной. Мол, мопеды просто вышли из-под контроля, а поскольку россияне учились их только запускать, а не сбивать, системы ПВО и не справились.

Так или иначе, ничто не изменит тот факт, что беспилотники нанесли удары по важнейшему для южных фронтов логистическому хабу окупантов. Более того, еще и уничтожили крылатые ракеты "Калибр НК", которые захватчики перегоняли для массированных обстрелов Украины.

Стоит отметить, что железнодорожная станция в Джанкое была одной из главных точек для обеспечения российских войск с момента открытия моста через Керченский пролив.



Через Джанкой оккупанты обеспечивали свои группировки как на Херсонщине, так и непосредственно в Крыму / Скриншот схемы железнодорожных сообщений в АРК

Как только захватчики соединили Крым с материковой частью России незаконной застройкой, они сразу получили возможность дешево и быстро гонять на полуостров большие грузы. Другого варианта сухопутного сообщения с АРК у окупантов на тот момент не было, а морские или воздушные пути никак не способны заменить грузоперевозки поездами.

Поскольку перестраивать существующую железную дорогу было для россиян слишком дорого и нецелесообразно, в Кремле решили не заморачиваться и не тянуть отдельную линию из Багерова в Симферополь. Тем более, что у Москвы уже тогда были планы по полномасштабному наступлению на Украину, а в таком случае станция на севере Крыма могла бы выполнять несколько функций: служить как хабом для обеспечения самого полуострова, так и отправной точкой для фронтов на Херсонщине, Запорожье и Днепропетровщине. Так и работала российская логистика с начала второй активной фазы войны и вплоть до эпического прилета беспилотников по объектам на станции.

Снарядов на передовой станет поменьше

На 21 марта объективно оценить масштабы разрушений железной дороги в Джанкое практически невозможно. Впрочем, по данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, использовать поезда для снабжения всего необходимого на фронты через Крым россияне не смогут как минимум несколько недель. А это значит, что у Кремля осталось не так много вариантов: возить своим ордынцам снаряды по автомобильным дорогам, или же нагружать железную дорогу на участке Волноваха – Федоровка – Мелитополь.

При этом и логистика будет работать в пределах своих возможностей, и подобный путь нельзя назвать очень безопасным. Кроме того, такое железнодорожное сообщение приведет к "провисанию" обеспечения группировки на правобережье Херсона. Полагаться на большее завоз грузов вплоть до Каховки невозможно по вполне объективным причинам, а тянуть все через Армянск опять же мешает отсутствие сообщения с Джанкоем.



Поражение железнодорожной станции в Джанкое серьезно сокращает возможности обеспечения российских группировок на Юге / Скриншот карты железных дорог Украины

С учетом того, что на временно оккупированных частях Херсонщины и Запорожья находится немало батальонных групп врага, ежедневные потребности войск на этих направлениях достигают тысяч тонн всего – от БК до еды.

Заместить поставки необходимого захватчикам автомобильными дорогами россияне не смогут даже на четверть, а это означает лишь одно: по крайней мере, на время ситуация с обеспечением у путинских ордынцев значительно ухудшится.

Кроме того, Силы обороны Украины получат больше возможностей нанести удары по вражеским колоннам, чем еще больше усложнят логистику захватчиков.

"Калибры" на выход

Не следует забывать и о последствиях уничтожения крылатых ракет, предназначавшихся для остатков Черноморской флотилии России. Поставлять боеприпасы для нанесения ударов по Украине морским путем оккупантам достаточно сложно. Во-первых, существует зависимость от штормов, а во-вторых, всегда можно нарваться на водные дроны. Обеспечивать "Калибрами" корабли с помощью авиации невероятно дорого.

Впрочем, самое главное в сложившейся ситуации совсем не тот факт, что россияне замедлят насыщение флотилии крылатыми ракетами, а сам факт их уничтожения. "Калибры" – достаточно искусственная вещь, которую Россия хоть и может производить, но отнюдь не в товарном количестве.

Сколько ракет перевозили оккупанты через Джанкой перед тем, как их уничтожили беспилотники, неизвестно. Однако с момента последнего массированного обстрела украинских инфраструктурных объектов прошло несколько недель, а перед этим россияне могли накапливать запасы чуть ли не месяц. Так что оккупанты могли перевозить боекомплект для одной-двух массированных атак.

И хотя прилет не пришелся на завод, где производят ракеты, уничтожение партии вполне может сорвать планы захватчиков не меньше, чем поражение инфраструктуры на аэродромах стратегической авиации.

Россияне превратили Джанкой в сплошной военный склад, а БПЛА совершили по меньшей мере 5 ударов по разным объектам на территории станции. Местные жители, ставшие свидетелями инцидентов, сообщали об 11 взрывах разной мощности. Поэтому последствия атаки для захватчиков могут быть значительно больше, чем потеря "Калибров" и логистических возможностей.

Где была ПВО?

И как не вспомнить слова гауляйтера АРК Сергея Аксенова о том, что полуостров находится под надежной охраной российских ПВО, а также о запланированной обороне Крыма. Еще год назад предатель Украины рассказывал плебсу о том, как "Россия уничтожит Украину", но уже в августе, после пары прилетов по стратегическим объектам, вывозил свою семью на материк. Потом, конечно, ему пришлось вернуться в опасную зону, однако чемоданы "премьер-министр" до сих пор не распаковывал. Он сам не верит в способности российских войск удержать Крым, и очень надеется на то, что в случае каких-либо серьезных изменений на фронте ему удастся бежать к своим хозяевам.

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Впрочем, пока, к сожалению, о полном отрезании Крыма от сообщения с Россией речь не идет. Однако и безопасности местные жители и "залетные" фанаты Путина не ощущают. По крайней мере, те, кто услышал, как взрываются крылатые ракеты, – точно. Ведь "знакомство" с "Калибрами", даже если они не прилетели с неба, никак нельзя назвать приятным. Жители Джанкоя, почувствовавшие на себе последствия взрывной волны, не дадут обмануть. И точно способны донести до каждого проживающего в Крыму простое мнение о том, что вот так вот взорваться может любое российское вооружение, которое по приказу кремлевского диктатора завозят на полуостров.

Сколько бы представители "власти" не рассказывали о том, что "все беспилотники были уничтожены", хваленая ПВО, как оказывается, совсем не работает, а хаотичные попытки пьяных военных сбить неизвестные беспилотники из автоматов приводят к случайным сопутствующим потерям. Об этом, кстати, сможет рассказать мать одного из мобилизованных, занимавшихся охраной станции. Если командование, конечно, признает тот факт, что солдату прострелили голову в результате попыток попасть в БПЛА.

Не менее эпическими являются и последствия работы российских ЗРК в Джанкое. Разгонные блоки ракет падали прямо на местные головы, а также на улицы и крыши зданий. При этом стоит отметить, оккупанты действительно смогли сбить лишь два беспилотника, оказавшихся фальшивыми целями.

Так что кто бы там ни говорил, а фраза "Россия здесь навсегда" в марте 2023-го звучит очень многозначно. Тем более с учетом того, что, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, коллаборанты и командование военных из Крыма активно распродают свое имущество и продолжают вывоз семей.